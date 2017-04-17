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НовостиLinux в России

ОСь — российская ОС для работы с гостайной

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ООО НЦИ (Национальный центр информатизации), дочерняя компания «Ростеха», разработало новую ОС на базе ядра Linux — «ОСь». «ОСь» предназначенна для работы на серверах, рабочих станциях, а также в ЦОД, с прицелом на возможность работы с информацией, представляющей государственную тайну. Сейчас «ОСь» проходит экспертизу Минкомсвязи для включения в реестр отечественного ПО (заявка подана 11 апреля).

По словам представителя НЦИ, целевые заказчики новой ОС: федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием. Также отмечено, что особенностью ОСи будет возможность интеграции с ПО для MS Windows, что позволит обеспечить более плавный переход.

Несмотря на существование отечественных ОС «Заря» и «Рассвет», тоже предназначенных для работы с гостайной, на данный момент в госорганах в основном используется ОС Windows, поскольку существующие ОС являются специализированными для нужд Минобороны.

Технически «ОСь» основана на CentOS и предоставляет рабочий стол Xfce4. Поддерживается запуск приложений Windows через Wine, а также 1C, SAP, «МойОфис» и антивирус DrWeb.

>>> Подробности

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Проверено: Aceler ()

Отрерайтил кое-как копипасту. Хотел сначала прямо там, но в итоге получилось, что больше половины выкинул, к тому же мнение автора той новости в конце имеет ценность для толксов, поэтому решил отдельно сделать.

Psych218 ★★★★★ ()

Технически «ОСь» основана на CentOS и предоставляет рабочий стол Xfce4

Интересно, сколько миллионов потратили на «разработку»?

duott ★★★★ ()

в основном используется ОС Windows

25 лет занимаюсь компьютерами и 10 из них чужими компьютерами - на обслуге стоят сотни машин и ни на одну не удалось впендюрить линя, готовые решения - убоги, а терминал слишком труден, клиент нифига не ведется - подавай всем шинду, ну министерство обороны не исключение - тем более в самом министерстве 100% сплошные дебилы клацальщики не ведающие что такое пкм лкм - всю жизнь проклацали и не знают...

amd_amd ()
Ответ на: комментарий от SevikL

всё потому что линь - это рыба

ох - до чего вкусная, но просто так ее не поймаешь - не клюет, только в сеть - а тк не чесно и другую рыбу губишь, я обычно у не чесных самку выпрошу и в мерёгу ее - самцы сами к ней лезут, то же не совсем чесно - зато другая рыба сетями не травится, а лини только самцы и популяция их не нарушается...

amd_amd ()

Ядро 3.10.0… Какой смысл брать такое древнее, да ещё и именно .0, когда в той же ветке есть аж 3.10.105?

Планировщик задач: systemd, cronie

Щито?

Psych218 ★★★★★ ()

Мне вот интересно, зачем тратить кучу денег на то, что загнется через пару лет? Почему бы не сотрудничать с тем же альтом, например?

Igron ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Psych218

Ядро 3.10.0… Какой смысл брать такое древнее, да ещё и именно .0, когда в той же ветке есть аж 3.10.105?

Потому что в старом ядре есть эксплоиты которыми они уже умеют пользоваться, а в новом ядре они ещё не разобрались.

atsym ★★ ()
Linux в России