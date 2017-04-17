ООО НЦИ (Национальный центр информатизации), дочерняя компания «Ростеха», разработало новую ОС на базе ядра Linux — «ОСь». «ОСь» предназначенна для работы на серверах, рабочих станциях, а также в ЦОД, с прицелом на возможность работы с информацией, представляющей государственную тайну. Сейчас «ОСь» проходит экспертизу Минкомсвязи для включения в реестр отечественного ПО (заявка подана 11 апреля).

По словам представителя НЦИ, целевые заказчики новой ОС: федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием. Также отмечено, что особенностью ОСи будет возможность интеграции с ПО для MS Windows, что позволит обеспечить более плавный переход.

Несмотря на существование отечественных ОС «Заря» и «Рассвет», тоже предназначенных для работы с гостайной, на данный момент в госорганах в основном используется ОС Windows, поскольку существующие ОС являются специализированными для нужд Минобороны.

Технически «ОСь» основана на CentOS и предоставляет рабочий стол Xfce4. Поддерживается запуск приложений Windows через Wine, а также 1C, SAP, «МойОфис» и антивирус DrWeb.

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