Для SteamOS/Ubuntu стал доступен платформер от Playtonic Games – Yooka-Laylee

Yooka-Laylee – 3D платформер, который разработала компания Playtonic Games. Основными героями данного платформера является хамелеон Юка (Yooka) и летучая мышь Лейли (Laylee). Игра напоминает платформеры, которые были популярны в 90-х XX века. Yooka-Laylee по стилю геймплея напоминает такие игры Mario 64 или Donkey Kong 64. Игра доступна для PC (Windows, macOS, SteamOS/Ubuntu) и Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One и Nintendo Switch (под данную платформу игра выйдет чуть позже). Базовая цена на данную игр в Steam – 39.99 USD, а в Российском регионе 1199.00 RUB (что по текущему курсу составляет около 21.4 USD). В PSN игра также продается за 39.99 USD в США, но для российского региона цена составляет 2499.00 RUB (около 44.4 USD). Аналогичные с PSN цены и в Xbox Live.
>>> Подробности