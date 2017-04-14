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Для SteamOS/Ubuntu стал доступен платформер от Playtonic Games – Yooka-Laylee

 


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Yooka-Laylee – 3D платформер, который разработала компания Playtonic Games. Основными героями данного платформера является хамелеон Юка (Yooka) и летучая мышь Лейли (Laylee). Игра напоминает платформеры, которые были популярны в 90-х XX века. Yooka-Laylee по стилю геймплея напоминает такие игры Mario 64 или Donkey Kong 64. Игра доступна для PC (Windows, macOS, SteamOS/Ubuntu) и Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One и Nintendo Switch (под данную платформу игра выйдет чуть позже). Базовая цена на данную игр в Steam – 39.99 USD, а в Российском регионе 1199.00 RUB (что по текущему курсу составляет около 21.4 USD). В PSN игра также продается за 39.99 USD в США, но для российского региона цена составляет 2499.00 RUB (около 44.4 USD). Аналогичные с PSN цены и в Xbox Live.

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★★★★★

Проверено: Shaman007 ()

Поговаривают, игра получилась так себе. Подтвердить этого не могу, но немного расстроился. В своём время ждал её. Но выглядит очень сочненько, в лучших традициях платформеров PS2, да.

StalinEXE ★★★★★ ()

Почти 1200 рублей за игру весьма посредственного качества... Всегда удивляло это - что инди, что некоторые средние конторки чересчур завышают цены на свои поделки...

Что движет вами? Жадность? Не знаю...

Meyer ★★ ()
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