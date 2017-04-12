Команды Red Hat и Fedora приглашают Ubuntu присоединиться к разработке GNOME и Wayland

А вот статистика distrowatch говорит о другом, при том, что там голосов больше. Хотя все они не полностью достоверны. Тем не менее и в приведённой вами статистике Mint на третьем месте, а Fedora после него. При том, что Федора это в том числе KDE и Xfce. Впереди всех Ubuntu со своим Unity.