Команды Red Hat и Fedora приглашают Ubuntu присоединиться к разработке GNOME и Wayland

Кристиан Шаллер, старший инженер-программист Red Hat и разработчик GNOME на протяжении 17 лет, написал приветствующую Ubuntu и Canonical заметку. Как известно, Марк Шаттлворт анонсировал, что они снова перейдут на GNOME 3 и Wayland в Ubuntu, поэтому Кристиан хотел бы от имени команд Red Hat Desktop и Fedora пригласить и продолжить работу с великолепными людьми из Canonical и Ubuntu, такими как Эллисон Лорти и Роберт Анселл, над проектами, представляющими общий интерес, для GNOME, Wayland и возможно Flatpak.
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