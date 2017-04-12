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НовостиUbuntu Linux

Команды Red Hat и Fedora приглашают Ubuntu присоединиться к разработке GNOME и Wayland

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Кристиан Шаллер, старший инженер-программист Red Hat и разработчик GNOME на протяжении 17 лет, написал приветствующую Ubuntu и Canonical заметку. Как известно, Марк Шаттлворт анонсировал, что они снова перейдут на GNOME 3 и Wayland в Ubuntu, поэтому Кристиан хотел бы от имени команд Red Hat Desktop и Fedora пригласить и продолжить работу с великолепными людьми из Canonical и Ubuntu, такими как Эллисон Лорти и Роберт Анселл, над проектами, представляющими общий интерес, для GNOME, Wayland и возможно Flatpak.

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Проверено: Shaman007 ()

Они уже участвовали. Статистика коммитов была печальная. Шаттлворт оправдывался тем, что Canonical на самом деле коммитит много, только коммиты отправляют назад на доработку.

ZenitharChampion ★★★★★ ()

Можно вспомнить, откуда у Unity ноги растут: Red Hat запороли Гном в ещё большей степени, нежели Каноникал своё Unity 8. С такими товарищами удачи не видать. Не зря самым популярным дистром стал Mint с его древним MATE. Правда, Red Hat попробуют подрубить и эту ветку: готовится GTK4, так что авторы MATE, только что перешедшие на GTK3, будут опять вынуждены всё адаптировать.

Vudod ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Vudod

Не зря самым популярным дистром стал Mint с его древним MATE

Очень сомнительное утверждение https://opensource.com/life/16/1/which-linux-distribution-do-you-use

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от fornlr

А вот статистика distrowatch говорит о другом, при том, что там голосов больше. Хотя все они не полностью достоверны. Тем не менее и в приведённой вами статистике Mint на третьем месте, а Fedora после него. При том, что Федора это в том числе KDE и Xfce. Впереди всех Ubuntu со своим Unity.

Vudod ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

Очень сомнительное утверждение

https://opensource.com/contact кто бы там сомневался о читателях сего сайта...

Ещё есть http://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity с диаметрально противоположными результатами.

los_nikos ★★★★★ ()
Ubuntu Linux