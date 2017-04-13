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Chrome научили работать без графического вывода.

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Отныне для того что бы запустить chrome без графики достаточно использовать опцию: 

--headless
Общаться при этом с браузером можно будет по chrome debugging protocol.

На сайте разработчиков сообщается, что данная особенность может быть использована для создания растровых изображений и извлечения метаданных из страниц. Разработчиками подготовлена небольшая наглядная демонстрация процесса. Сообщается, что данная особенность появится в 59 версии chrome и будет доступна для Windows, linux и Mac OS X. В опере данный флаг появится в 46 релизе. А так же подобный режим разрабатывается для firefox.

>>> Подробности

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Проверено: Shaman007 ()

А так же подобный режим разрабатывается для firefox

А разве что-то похожее в ФФ не было? Проскакивали вопросы по безголовому режиму на данном форуме и раньше.

Infra_HDC ★★★ ()

Поглядел видео :((( Да ну нафиг, все равно для анализа этого нужна графика :(((

Вот если бы по такой команде хром выдавал текстовый вывод страницы аля lynx вот был бы годно.

P.S. И кстати мантейнеры пакетов хром в курсе ? По зависмостям к хрому не притащат Х ?

P.P.S. А этот хром-дебугинг протокол только хром понимает ? ;)

mx__ ★★ ()
Последнее исправление: mx__ (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от mx__

Вот если бы по такой команде хром выдавал текстовый вывод страницы аля lynx вот был бы годно.

Ранее кстати qt и gtk можно было собирать только с поддержкой фреймбуфера. Потому какие-то браузеры (насколько помню эксперименты были с ff 2.0) работали под фреймбуфером.

P.P.S. А этот хром-дебугинг протокол только хром понимает ? ;)

На текущий момент да.

Ygor ★★★★ ()
Последнее исправление: Ygor (всего исправлений: 1)

Какая-то сомнительная нужность, графика для общения с этим хедлессом все равно необходима, так какой в хедлессе смысл? Вот если бы оно через сонсоль умело общаться - вот тогда да.

entefeed ()

Когда огнелис еще был 3 версии я такую штуку по работе сделал с ним. Просто у нас был бот, который на сайте кликал по кнопкам и нужно было запускать его на сервере. Правда реализовал я это сначала переключив интерфейс с gtk на qt (там гуекода меньше) а потом выпилил весь гуй из полученного. В итоге работало, но время от времени падало.

q0tw4 ★★ ()

данная особенность может быть использована для создания растровых изображений и извлечения метаданных из страниц

И из-за этого в отдельном процессе хром запускать? НЕ НУЖНО!

Rodegast ★★★★ ()

В опере данный флаг появится в 46 релизе. А так же подобный режим разрабатывается для firefox.

Коряво написано. Сделайте хотя бы

В опере данный флаг появится в 46 релизе. Также подобный режим разрабатывается для firefox.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от pacify

Скоро хром станет юниксвейным и научится отдавать результат через сокеты и пайп.

Поддержу желание этого регистранта.

P.S. Капча Dual Penguin недвусмысленно намекает на светлое будущее!

anonymous ()

Годная штука. Можно будет запускать Chrome в headless режиме, а потом использовать его, открыв этот самый хром через что-нибудь другое. Сразу вижу какой-нибудь профит для разных информационных табло и подобного.

Co6aku ()

На сайте разработчиков сообщается, что данная особенность может быть использована для создания растровых изображений

Надо Столлману показать, чтобы ему теперь картинки по почте приходили. :)

I am careful in how I use the Internet.

I generally do not connect to web sites from my own machine, aside from a few sites I have some special relationship with. I usually fetch web pages from other sites by sending mail to a program (see git://git.gnu.org/womb/hacks.git) that fetches them, much like wget, and then mails them back to me. Then I look at them using a web browser, unless it is easy to see the text in the HTML page directly. I usually try lynx first, then a graphical browser if the page needs it (using konqueror, which won't fetch from other sites in such a situation).

Zubok ★★★★★ ()
Интернет