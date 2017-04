Chrome научили работать без графического вывода.

На сайте разработчиков сообщается, что данная особенность может быть использована для создания растровых изображений



Надо Столлману показать, чтобы ему теперь картинки по почте приходили. :)

I am careful in how I use the Internet.

I generally do not connect to web sites from my own machine, aside from a few sites I have some special relationship with. I usually fetch web pages from other sites by sending mail to a program (see git://git.gnu.org/womb/hacks.git) that fetches them, much like wget, and then mails them back to me. Then I look at them using a web browser, unless it is easy to see the text in the HTML page directly. I usually try lynx first, then a graphical browser if the page needs it (using konqueror, which won't fetch from other sites in such a situation).