Chrome научили работать без графического вывода.

Поглядел видео :((( Да ну нафиг, все равно для анализа этого нужна графика :(((

Вот если бы по такой команде хром выдавал текстовый вывод страницы аля lynx вот был бы годно.

P.S. И кстати мантейнеры пакетов хром в курсе ? По зависмостям к хрому не притащат Х ?

P.P.S. А этот хром-дебугинг протокол только хром понимает ? ;)