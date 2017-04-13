Chrome научили работать без графического вывода.

Отныне для того что бы запустить chrome без графики достаточно использовать опцию:
Общаться при этом с браузером можно будет по chrome debugging protocol.
--headless
На сайте разработчиков сообщается, что данная особенность может быть использована для создания растровых изображений и извлечения метаданных из страниц. Разработчиками подготовлена небольшая наглядная демонстрация процесса. Сообщается, что данная особенность появится в 59 версии chrome и будет доступна для Windows, linux и Mac OS X. В опере данный флаг появится в 46 релизе. А так же подобный режим разрабатывается для firefox.
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