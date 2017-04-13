Релиз последней версии от Canonical Ubuntu 17.04

Canonical в последний раз представила официально релиз Ubuntu 17.04. Следующий релиз будет представлен разработчиками Ubuntu Gnome. Подготовлены образы Ubuntu, Ubuntu Server, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Ubuntu Studio. Основные новшества:
- Upstart официально покинул дистрибутив Ubuntu 17.04, больше его использовать в качестве основной системы инициализации путем установки Upstart-sysv нельзя.
- Добавлена поддержка принтеров, которым не нужны драйвера на печать.
- Компоненты Gnome обновлены до выпуска 3.24, за исключением Nautilus, Evolution, терминала и центра приложений.
- Для новых установок раздел подкачки был заменен файлом подкачки. Размер его будет 5% от свободного места в файловой системе, но не более 2 ГБ.
- Удален из поставки дистрибутива gconf.
- Ядро Linux было обновлено до выпуска 4.10.
- X.org обновлен до 1.19.1, ожидается в будущем переезд на Wayland, Mir отменяется.
- В качестве DNS-резолвера теперь используется Systemd-Resolved.
- 32-битный PowerPC больше не поддерживается.
- В этом выпуске были выпущены последние в истории обновления для Unity обеих версий. Со следующей версии редакция Ubuntu перестанет существовать, на ее месте будет Ubuntu Gnome.
- Ubuntu Kylin будет теперь поставлять окружение, основанное на Mate, стилизированное под Windows 7 в связи с закрытием проекта Unity.
Дальнейшие планы на 17.10, равно как и кодовое имя будущей версии и организация процесса выхода следующего выпуска, пока под вопросом.
>>> Подробности