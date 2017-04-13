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Релиз последней версии от Canonical Ubuntu 17.04

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Canonical в последний раз представила официально релиз Ubuntu 17.04. Следующий релиз будет представлен разработчиками Ubuntu Gnome. Подготовлены образы Ubuntu, Ubuntu Server, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Ubuntu Studio. Основные новшества:

  • Upstart официально покинул дистрибутив Ubuntu 17.04, больше его использовать в качестве основной системы инициализации путем установки Upstart-sysv нельзя.
  • Добавлена поддержка принтеров, которым не нужны драйвера на печать.
  • Компоненты Gnome обновлены до выпуска 3.24, за исключением Nautilus, Evolution, терминала и центра приложений.
  • Для новых установок раздел подкачки был заменен файлом подкачки. Размер его будет 5% от свободного места в файловой системе, но не более 2 ГБ.
  • Удален из поставки дистрибутива gconf.
  • Ядро Linux было обновлено до выпуска 4.10.
  • X.org обновлен до 1.19.1, ожидается в будущем переезд на Wayland, Mir отменяется.
  • В качестве DNS-резолвера теперь используется Systemd-Resolved.
  • 32-битный PowerPC больше не поддерживается.
  • В этом выпуске были выпущены последние в истории обновления для Unity обеих версий. Со следующей версии редакция Ubuntu перестанет существовать, на ее месте будет Ubuntu Gnome.
  • Ubuntu Kylin будет теперь поставлять окружение, основанное на Mate, стилизированное под Windows 7 в связи с закрытием проекта Unity.

Дальнейшие планы на 17.10, равно как и кодовое имя будущей версии и организация процесса выхода следующего выпуска, пока под вопросом.

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Проверено: Shaman007 ()

Красиво на букве Z закончили. А то мне всё время интересно было, какое кодовое имя будет у убунты после буквы Z. А тут ещё и такие перемены, как раз и поменяют схему наименования.

// Когда-то давно (с 6.10 до 9.04) пользователь Ubuntu.

Psych218 ★★★★★ ()

Дальнейшие планы на 17.10, равно как и кодовое имя будущей версии и организация процесса выхода следующего выпуска, пока под вопросом.

Надеюсь разрабы Ubuntu Gnome не станут выдумывать упоротые имена релизам

Sunderland93 ★★★★★ ()

Canonical в последний раз представила официально релиз ubuntu 17.04

:D

А первый релиз от Canonical был 11.04?

Чего-то какого-то бреда насобирал.

fornlr ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

Чего-то какого-то бреда насобирал.

Марк же сказал, что они больше не сунутся в разработку десктопной версии, а будут лишь поддерживать разрабов Ubuntu GNOME. Всё теперь на них будет

Sunderland93 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

А первый релиз от Canonical был 11.04?Чего-то какого-то бреда насобирал.

Это у вас бред. До 11.04 в той ситуации canonical правила балом, сейчас-самоустранилась. Следующий релиз будет из подразделения Gnome, а значит уже будет не Canonical-овский.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Polugnom

В том-то и дело, что до 11.04 самоустранения не было. Правил балом космонавт. А теперь правит неизвестно кто и как будет править-тоже непонятно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Polugnom

Нет, там были и серьезные Canonical-специфичные апплеты, вроде Апплета, включающего все виды уведомлений, который блоком вмещал в себя целый комплекс апплетов.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Попользоваться 9 месяцев всего лишь? Это последний релиз ведь в истории Canonical!

Бля что-то ссыкотно. Я чего-то не понял, или они похоронили НЕ Юнити и Мир, а весь дистрибутив???

Ребят... вы чего???

anonymous ()

ПАЦАНЫ ПЕЧАЛЬ!!! Я хоть на Kubuntu и меня это все не колышет, но ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ - как это понять «последний релиз»??? Чем тогда будет заниматься Canonical??? Это же ваще ниче непонятно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Canonical самоустранилась от разработки. Теперь это поделка уровня Runtu. Уровень доверия к такому изделию, в том числе и у разрабочиков стороннего ПО сами знайте какой.

anonymous ()

А чего удивляться-то?

Когда убунта была для сообщества и для людей - она была нужна. Развивала все DE, всегда был выбор. Для 2009 года автоматическая установка драйверов при инсталляции системы - это вообще был прорывбомба.

А потом всё пошло по накатаной. Unity, отказ от поддержки других DE, вечно сырые дистрибутивы, некая изоляция от сообщества. Было очевидно с самого начала, что ничем хорошим это никогда не кончится.

К моменту, когда Canonical решили пилить ultimative дистрибутив для домохозяек, она не понимала, что убунту уже такой была.

Mamin_simpotyaga ()

Я помню времена, когда красноглазая школота ждала релизов убунты как манны небесной, и постила новости о ее выходе заранее за несколько дней, чтобы она успела помариноваться в неподтвержденных. www.linux.org.ru/news/ubuntu/2209350 И уже там успевало набежать несколько страниц комментов.

Может быть винда, на радость Батарейкину и Ленину, победила. А может просто люди выросли и перестали заниматься ерундой.

В общем, ребят, забейте. Идите гулять и девок трахать - весна на дворе. А комменты ваши тут никому больше не нужны.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

ПАЦАНЫ ПЕЧАЛЬ!!! Я хоть на Kubuntu и меня это все не колышет, но ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ - как это понять «последний релиз»??? Чем тогда будет заниматься Canonical??? Это же ваще ниче непонятно.

Они Unity и Mir-ом занимались. Сейчас не будут.

Nxx ★★★★★ ()
Ubuntu Linux