Релиз nginx 1.12.0

Это первая стабильная версия с --with-compat .

Опция добавляет в разные структуры пустые места, чем повышает бинарную совместимость с модулями. Если раньше модули нужно было собирать одновременно с nginx, теперь если дистрибутивный nginx собран с --with-compat , модули к нему можно будет собирать отдельно. И с очень большой вероятностью такой модуль заработает. А не как раньше — бдыщ без объяснения причин.