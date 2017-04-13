Релиз nginx 1.12.0

Представлен новый релиз высокопроизводительного HTTP-сервера nginx.
В новой стабильной версии, которая вобрала в себя все изменения ветки 1.11, были добавлены следующие изменения:
- Добавление: параметр http_429 в директивах proxy_next_upstream, fastcgi_next_upstream, scgi_next_upstream и uwsgi_next_upstream.
- Исправление: в обработке ошибок выделения памяти.
- Исправление: при использовании директив sendfile и timer_resolution на Linux запросы могли зависать.
- Исправление: при использовании с подзапросами директив sendfile и aio_write запросы могли зависать.
- Исправление: в модуле ngx_http_v2_module.
- Исправление: при использовании HTTP/2 в рабочем процессе мог произойти segmentation fault.
- Исправление: запросы могли зависать при использовании с подзапросами директив limit_rate, sendfile_max_chunk, limit_req или метода $r->sleep() встроенного перла.
- Добавление: улучшения в скриптах подсветки синтаксиса для vim.
- Изменение: формат заголовка кэша был изменен, ранее закэшированные ответы будут загружены заново.
- Добавление: теперь nginx может кэшировать ответы со строкой Vary заголовка длиной до 128 символов (вместо 42 символов в предыдущих версиях).
- Исправление: уменьшено потребление памяти для долгоживущих запросов, использующих сжатие.