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НовостиOpen Source

Релиз nginx 1.12.0

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Представлен новый релиз высокопроизводительного HTTP-сервера nginx.

В новой стабильной версии, которая вобрала в себя все изменения ветки 1.11, были добавлены следующие изменения:

  • Добавление: параметр http_429 в директивах proxy_next_upstream, fastcgi_next_upstream, scgi_next_upstream и uwsgi_next_upstream.
  • Исправление: в обработке ошибок выделения памяти.
  • Исправление: при использовании директив sendfile и timer_resolution на Linux запросы могли зависать.
  • Исправление: при использовании с подзапросами директив sendfile и aio_write запросы могли зависать.
  • Исправление: в модуле ngx_http_v2_module.
  • Исправление: при использовании HTTP/2 в рабочем процессе мог произойти segmentation fault.
  • Исправление: запросы могли зависать при использовании с подзапросами директив limit_rate, sendfile_max_chunk, limit_req или метода $r->sleep() встроенного перла.
  • Добавление: улучшения в скриптах подсветки синтаксиса для vim.
  • Изменение: формат заголовка кэша был изменен, ранее закэшированные ответы будут загружены заново.
  • Добавление: теперь nginx может кэшировать ответы со строкой Vary заголовка длиной до 128 символов (вместо 42 символов в предыдущих версиях).
  • Исправление: уменьшено потребление памяти для долгоживущих запросов, использующих сжатие.

>>> Полный список изменений

Это первая стабильная версия с --with-compat.

Опция добавляет в разные структуры пустые места, чем повышает бинарную совместимость с модулями. Если раньше модули нужно было собирать одновременно с nginx, теперь если дистрибутивный nginx собран с --with-compat, модули к нему можно будет собирать отдельно. И с очень большой вероятностью такой модуль заработает. А не как раньше — бдыщ без объяснения причин.

i-rinat ★★★★★ ()

справьте пжалста знаки препинания. в списках в конце не ставится точка, вместо неё ; или ,

и после «исправление» не всегда нужно двоеточие (в первом случае, например)

anonymous ()
Open Source