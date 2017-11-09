Релиз Pale Moon 27.6.0

Pale Moon является форком браузера Firefox. Он использует старый интерфейс пользователя, который был до Australis, который появился в Firefox 29. Также в Pale Moon произведены различные опитимзации, например поддержка набора инструкций SSE2. По утверждениям разработчиков, браузер на 25% быстрее Firefox. Также в него регулярно вносятся изменения, закрывающие уязвимости, из Firefox ESR.

Изменения в новой версии:

Из истории можно удалить данные о текущем сайте

Включена поддержка сжатия Brotli

Убрана поддержка Direct2D 1.0 для платформы Windows, необходим как минимум Direct2D 1.1, иначе браузер будет использовать программное отображение

Система автоматических уведомлений переведена на новую инфраструктуру

Новые настройки прокси, затрагивающие проброс DNS через SOCKS 5 и автоматическую аутентификацию при известных учётных данных.

Появилась возможность выбрать кодировку, если кодировка страницы неизвестна. По умолчанию - UTF-8

Многие другие исправления и улучшения

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