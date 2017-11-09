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НовостиMozilla

Релиз Pale Moon 27.6.0

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Pale Moon является форком браузера Firefox. Он использует старый интерфейс пользователя, который был до Australis, который появился в Firefox 29. Также в Pale Moon произведены различные опитимзации, например поддержка набора инструкций SSE2. По утверждениям разработчиков, браузер на 25% быстрее Firefox. Также в него регулярно вносятся изменения, закрывающие уязвимости, из Firefox ESR.

Изменения в новой версии:

  • Из истории можно удалить данные о текущем сайте
  • Включена поддержка сжатия Brotli
  • Убрана поддержка Direct2D 1.0 для платформы Windows, необходим как минимум Direct2D 1.1, иначе браузер будет использовать программное отображение
  • Система автоматических уведомлений переведена на новую инфраструктуру
  • Новые настройки прокси, затрагивающие проброс DNS через SOCKS 5 и автоматическую аутентификацию при известных учётных данных.
  • Появилась возможность выбрать кодировку, если кодировка страницы неизвестна. По умолчанию - UTF-8
  • Многие другие исправления и улучшения

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Проверено: Shaman007 ()

Использование сжатия Brotli по умолчанию

Не разпарсил. Браузер - клиент, жрет в том сжатии в котором ему отдал сервер. И никакими «по-умолчанию» он не управляет. Потрудитесь объясниться!

FeyFre ★★★★ ()
Mozilla