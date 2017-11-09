SpringBlog v2.6

Вношу свою лепту на благо OpenSource: представляю вам, лорчане, мой форк платформы для ведения блога SpringBlog (исходный код на github).

Предыстория

Мной был найден давно заброшенный (в 2015 г.) репозиторий движка для ведения блогов студента китайского ВУЗа Jiankun LEI (aka Raysmond), написанный на SpringBoot версии 1.4.0. Проект показался мне довольно интересным, он очень шустрый (отдача страниц порядка 63 мс), к тому же, его деплой не вызвал проблем.



Особенности, библиотеки, технологии SpringBoot и многие другие технологии из семейства Spring (такие, как Spring MVC, Spring JPA, Spring Secruity и др.)

Hibernate + PostgreSQL (изначально MySQL)

HikariCP - высокопроизводительный пул JDBC-соединений

Bootstrap 3 - популярный и отзывчивый веб-фреймворк

ACE Editor - высокопроизводительный редактор, используется для составления постов

Flexmark - реализация CommonMark 0.28 - Markdown преобразователь текста, написанный на Java

Jade4j - Jade - элегантный, минималистичный html шаблонизатор, Jade4j - его реализация для Java

Webjars - Многие клиентские библиотеки и фреймворки опакечены и помещены в Maven репозитории для удобства использования. С помощью Webjars подключены Bootstrap, jQuery

Redis - Мощный in-memory сервер для хранения кеша

github-markdown-css - Markdown подсветка синтаксиса на CSS История изменений с версии 1.0 до 2.6 (мои) 2017-11-09 Реализованы загрузка файлов и ссылки на загруженные файлы (информация хранится в базе, сами файлы в ФС)

2017-11-08 Добавлены кнопки «поделиться в соцсети» (sharing buttons) с помощью сервиса sharethis.com - требуется изменение кода верификации на главной странице Из зависимостей убраны Jython, Pygments and Pegdown. Добавлена обработка Markdown текста с помощью Flexmark и github-markdown-css

2017-11-07 Добавлена кнопка перехода к панели администрирования из основного меню для пользователя с ролью 'admin' Добавлены SEO meta-tags: list of keywords description Изменены заголовки html > head > title для страниц постов

2017-11-03 Создание форка оригинального SpringBlog by Raysmon Миграция на SpringBoot 1.5.8, обновлены все библиотеки из зависимостей

На гитхабе я дал ссылку на пример, можно посмотреть, как выглядит блог.

>>> Исходный код