Bitwig Studio 2.2

Проприетарное да, но нужное. Людям которые профессионально занимаются музыкой 400 баксов особо не помеха. Посмотри сколько стоит например набор для контакта Albion One. Я покупал по скидке которая была перед релизом. Продукт очень хороший. Единственный нормальный на самом деле на Linux