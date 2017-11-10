Bitwig Studio 2.2

Состоялся релиз профессиональной DAW (Digital Audio Workstation) - Bitwig Studio версии 2.2
Bitwig Studio — программа для создания и записи музыки, разработанная немецкой компанией Bitwig. В составе компании есть бывшие разработчики Ableton Live.
Ключевые особенности:
- Кросс-платформенная поддержка (Windows, Mac OS X, Linux)
- Полная поддержка многоядерных процессоров
- Поддержка VST со встроенным 32/64-битным бриджем и защитой от сбоя
- Собственная тайм-стретч технология
- Поддержка до трёх дисплеев
Список изменений версии 2.1:
- Добавлена поддержка MIDI контроллеров APC40 MKII, Nektar LX25+, LX49+ и LX61+
- Добавлен новый плагин AMP Simulator
- Добавлена квантизация в модулятор Math
- Добавлена поддержка MIDI Slave режима
- Добавлен Java API для разработки плагинов для MIDI контроллеров
- Добавлен пункт меню редактирования «Выбрать всё»
- Улучшен инструмент удаления нот
- Добавлена возможность вставлять события из буффера обмена поверх выбранных событий (events)
- Добавлена настройка MIDI clock offset в миллисекундах
Список изменений версии 2.2:
- Поддержка технологии Ableton Link
- Новый плагин Time Shift
- Новые модуляторы Audio Rate, Polynom, Quantize, Sample and hold
- Новый профиль отображения на двух экранах (Студия/Тачскрин)
- Добавлена возможность изменения длинны кросс-фейда при использовании зацикленных (looping) аудио клипов
- Добавлена возможность редактирования пользовательских шаблонов проектов
- Добавлено автоопределение нескольких MIDI контроллеров одной модели
- Улучшена поддержка HiDPI плагинов
- Улучшено окно настройки аудиоустройств
- Изменение размера буффера Jack на лету (используя jack_bufsize)
Полный список изменений и исправлений: https://downloads.bitwig.com/stable/2.2.2/Release-Notes-2.2.2.html
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