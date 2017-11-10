LINUX.ORG.RU
НовостиПроприетарное ПО

Bitwig Studio 2.2

 , , ,


0

1

Состоялся релиз профессиональной DAW (Digital Audio Workstation) - Bitwig Studio версии 2.2
Bitwig Studio — программа для создания и записи музыки, разработанная немецкой компанией Bitwig. В составе компании есть бывшие разработчики Ableton Live.
Ключевые особенности:

  • Кросс-платформенная поддержка (Windows, Mac OS X, Linux)
  • Полная поддержка многоядерных процессоров
  • Поддержка VST со встроенным 32/64-битным бриджем и защитой от сбоя
  • Собственная тайм-стретч технология
  • Поддержка до трёх дисплеев


Список изменений версии 2.1:

  • Добавлена поддержка MIDI контроллеров APC40 MKII, Nektar LX25+, LX49+ и LX61+
  • Добавлен новый плагин AMP Simulator
  • Добавлена квантизация в модулятор Math
  • Добавлена поддержка MIDI Slave режима
  • Добавлен Java API для разработки плагинов для MIDI контроллеров
  • Добавлен пункт меню редактирования «Выбрать всё»
  • Улучшен инструмент удаления нот
  • Добавлена возможность вставлять события из буффера обмена поверх выбранных событий (events)
  • Добавлена настройка MIDI clock offset в миллисекундах


Список изменений версии 2.2:

  • Поддержка технологии Ableton Link
  • Новый плагин Time Shift
  • Новые модуляторы Audio Rate, Polynom, Quantize, Sample and hold
  • Новый профиль отображения на двух экранах (Студия/Тачскрин)
  • Добавлена возможность изменения длинны кросс-фейда при использовании зацикленных (looping) аудио клипов
  • Добавлена возможность редактирования пользовательских шаблонов проектов
  • Добавлено автоопределение нескольких MIDI контроллеров одной модели
  • Улучшена поддержка HiDPI плагинов
  • Улучшено окно настройки аудиоустройств
  • Изменение размера буффера Jack на лету (используя jack_bufsize)

Полный список изменений и исправлений: https://downloads.bitwig.com/stable/2.2.2/Release-Notes-2.2.2.html

>>> Подробности

★★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Проприетарное да, но нужное. Людям которые профессионально занимаются музыкой 400 баксов особо не помеха. Посмотри сколько стоит например набор для контакта Albion One. Я покупал по скидке которая была перед релизом. Продукт очень хороший. Единственный нормальный на самом деле на Linux

RevenantX ★★★ ()
Проприетарное ПО