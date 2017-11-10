Открытая YouTube-трансляция Mobius и DotNext / 11-13 ноября 2017

Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. То есть, идеальный объект для наблюдений — прямая трансляция большой конференции.

И кстати, у нас есть для вас целых две таких. В эту субботу проходит Mobius — конференция разработчиков мобильных приложений. А в воскресенье и понедельник проходит DotNext 2017 Moscow — крупнейшая в России конференция, посвященная разработке на платформе .NET. Три десятка спикеров выступят с докладами о настоящем и будущем платформы .NET, об оптимизации производительности и многопоточности, о внутреннем устройстве платформы .NET и CLR, о профилировании и отладке .NET-кода, и так далее.

Казалось бы, при чем тут .NET, это же проприетарный Microsoft? А вот и нет. С выходом .NET Core у нас появилось много кода с лицензиями MIT и Apache 2, документации под лицензией CC-BY, и все это разрабатывается при участии независимой некоммерческой организацией .NET Foundation. Ну а про мобильную разработку под Android и так все понятно — фреймворки с открытым исходным кодом использовались там испокон веков.

И у вас есть возможность поучаствовать в этом — без необходимости куда-то лететь или ехать через полгорода, на YouTube, бесплатно. Как именно — читайте дальше.