Открытая YouTube-трансляция Mobius и DotNext / 11-13 ноября 2017

Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. То есть, идеальный объект для наблюдений — прямая трансляция большой конференции.
И кстати, у нас есть для вас целых две таких. В эту субботу проходит Mobius — конференция разработчиков мобильных приложений. А в воскресенье и понедельник проходит DotNext 2017 Moscow — крупнейшая в России конференция, посвященная разработке на платформе .NET. Три десятка спикеров выступят с докладами о настоящем и будущем платформы .NET, об оптимизации производительности и многопоточности, о внутреннем устройстве платформы .NET и CLR, о профилировании и отладке .NET-кода, и так далее.
Казалось бы, при чем тут .NET, это же проприетарный Microsoft? А вот и нет. С выходом .NET Core у нас появилось много кода с лицензиями MIT и Apache 2, документации под лицензией CC-BY, и все это разрабатывается при участии независимой некоммерческой организацией .NET Foundation. Ну а про мобильную разработку под Android и так все понятно — фреймворки с открытым исходным кодом использовались там испокон веков.
И у вас есть возможность поучаствовать в этом — без необходимости куда-то лететь или ехать через полгорода, на YouTube, бесплатно. Как именно — читайте дальше.
Улучшения
Во-первых, многие уже знают, что в JUG.ru Group начали проводить открытые трансляции, побывали на нескольких, и хотят улучшений относительно прошлого раза.
И мы действительно многое улучшили. В последнее время прошло несколько конференций, таких как Joker, Devoops, SmartData, технология обкаталась, и сейчас на DotNext и Mobius можно будет наблюдать текущий этап эволюции:
- Улучшенное качество звука. Микрофоны правильно стоят и лучше работают, продумана акустика зала, решены мелкие технические проблемы;
- Видео в 1440р — дополнительное пространство используется для одновременного отображения спикера и слайдов (или экрана ноутбука для live coding) на одном экране;
- Инфраструктура для работы с видео переехала в облако, что понизило вероятность отказов оборудования. (На самом деле, в основном, этим занимаются в [SBTG.ru](http://sbtg.ru/), которые помогают в записи конференции, а мы только пожинаем плоды их работы);
- В перерывах между докладами, когда спикеры и участники на площадке удаляются в дискуссионные зоны, зрителям онлайн-трансляции мы показываем репортажи и интервью со спикерами и спонсорами. На этот раз интервью должны быть живее, вести их будут два ведущих (@phillennium и @olegchir — наши посты вы можете регулярно видеть на Хабре, а Олег пишет на LOR под пользователем stevejobs);
- Решено много мелких технических проблем, которые большинство даже не заметило, но они там были. В целом, ощущение от просмотра трансляции должно быть лучше.
Как подключиться
Просто открыть YouTube в браузере, мобильном устройстве, или как вам удобней.
- Mobius: https://www.youtube.com/watch?v=7pYJbHqiZTQ
- DotNext: первый день, второй день
Доступные материалы
В открытой трансляции доступен только первый зал, включая открывающий и закрывающий кейноуты.
Отдельный вопрос в том, как формировалась программа этого зала. Конечно, мы используем ConfPlanner, созданный нами при участии Владимира Ситникова. ConfPlanner работает на основе OptaPlanner и автоматически пытается сделать так, чтобы все непосредственные участники конференции попали на те доклады, которые они указали в опросе. Но тем не менее, результаты работы автоматики творчески анализируется организаторами, исходя из понимания, что первый зал будут смотреть участники открытой трансляции. У последовательности докладов первого зала есть своя собственная внутренняя логика.
Вопросы участников (тех, кто смотрит бесплатно — тоже, на равных правах) учитываются, задавать их можно в официальном телеграм-канале конференции (Mobius, Dotnext). Разобраться с Telegram рекомендуется заранее. Вот прямо сейчас пойдите и установите его!
Ограничения
- Трансляция предоставляется по принципу as is: мы уверены, что все будет хорошо, но если вдруг что – не обессудьте!
- Видеозаписей не будет. То есть они, конечно, будут, но только для участников конференции, оставивших фидбэк. А для всех остальных мы традиционно выложим их через 3-4 месяца.
- Вы не сможете смотреть, что происходит в других залах. А там будет много интересного, но доступно оно только в платной трансляции, либо непосредственным участникам.
Программа
Объем программы слишком велик, чтобы его разумно было писать в тексте новости. Посмотреть ее целиком можно на официальных сайтах, в первой колонке каждой таблицы (она соответствует первому залу):
- Mobius: https://mobiusconf.com/#schedule
- DotNext: https://dotnext-moscow.ru/#schedule