То, чего все так давно ждали, свершилось: тихо и незаметно, в рамках проекта FreeCS появилась свободная версия классической игры. Все прекрасно помнят как в конце 90-х и начале 00-х сидели за ней в компьютерных клубах, но всё же приведу краткое описание.



Counter-Strike — сетевая компьютерная игра, шутер от первого лица, в котором «спецназ» сражается против «террористов». Изначально Counter-Strike являлся модификацией Half-Life, но со временем стал самостоятельной и очень популярной игрой.



FreeCS повторяет Counter-Strike 1.5, как клиент, так и сервер. Программное обеспечение написано на языке C, использует движок QuakeWorld и доступно под лицензией GPLv2. В игре доступны все виды оружия, а также режимы игры Hostage Rescue (спасение заложников), Bomb Defusal (обезвреживание бомбы), Assassination (убийство), Escape (побег).

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