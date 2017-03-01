Bitwig Studio 2.0

Состоялся релиз профессиональной DAW (Digital Audio Workstation) - Bitwig Studio версии 2.0
Bitwig Studio — программа для создания и записи музыки, разработанная немецкой компанией Bitwig.
В составе компании есть бывшие разработчики Ableton Live.
Ключевые особенности:
- Кросс-платформенная поддержка (Windows, Mac OS X, Linux)
- Полная поддержка многоядерных процессоров
- Поддержка VST со встроенным 32/64-битным бриджем и защитой от сбоя
- Собственная тайм-стретч технология
- Поддержка до трёх дисплеев
Новые возможности и обновления:
- Новая система модуляции
- Многочисленные обновления плагинов, включая анализатор спектра
- Дистанционное управление
- Фейды и кроссфейды
- Поддержка VST3
- Улучшенная интеграция с железом
- Умное переключение панели инструментов
- Повышено удобство работы с редактором
- Поддержка «MIDI timecode»
- Новая система меню
- Система нотификаций
- Настраиваемая высота трэка в окне арранжировки
- Улучшение API контроллеров
- ...и многое другое
>>> Подробности