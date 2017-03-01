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Bitwig Studio 2.0

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Состоялся релиз профессиональной DAW (Digital Audio Workstation) - Bitwig Studio версии 2.0
Bitwig Studio — программа для создания и записи музыки, разработанная немецкой компанией Bitwig.
В составе компании есть бывшие разработчики Ableton Live.

Ключевые особенности:

  • Кросс-платформенная поддержка (Windows, Mac OS X, Linux)
  • Полная поддержка многоядерных процессоров
  • Поддержка VST со встроенным 32/64-битным бриджем и защитой от сбоя
  • Собственная тайм-стретч технология
  • Поддержка до трёх дисплеев


Новые возможности и обновления:

  • Новая система модуляции
  • Многочисленные обновления плагинов, включая анализатор спектра
  • Дистанционное управление
  • Фейды и кроссфейды
  • Поддержка VST3
  • Улучшенная интеграция с железом
  • Умное переключение панели инструментов
  • Повышено удобство работы с редактором
  • Поддержка «MIDI timecode»
  • Новая система меню
  • Система нотификаций
  • Настраиваемая высота трэка в окне арранжировки
  • Улучшение API контроллеров
  • ...и многое другое

>>> Подробности

★★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от ZenitharChampion

Если 1.0 была куплена после какого-то там декабря 2016 - то обновление бесплатное. А так «169 USD / 159 EUR».
Однако я слышал, что можно написать письмо разрабам. Сказать что курс доллара в стране слишком дикий. И они могут дать скидку около 50%

RevenantX ★★★ ()
Последнее исправление: RevenantX (всего исправлений: 1)
Проприетарное ПО