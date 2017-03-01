Bitwig Studio 2.0

Если 1.0 была куплена после какого-то там декабря 2016 - то обновление бесплатное. А так «169 USD / 159 EUR».

Однако я слышал, что можно написать письмо разрабам. Сказать что курс доллара в стране слишком дикий. И они могут дать скидку около 50%