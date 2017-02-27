Torment: Tides of Numenera

Состоялся, но пока нет?



Машина времени, все дела.

почему так быстро набрали нужное количество денег



Потому что ещё тот Planescape очень помнят и уважают.

чем отличается от других подобных игр?



Сильный упор на диалоги и выборы, даже больший чем в других «разговорных» PRG.