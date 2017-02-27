28 февраля состоялся релиз Torment: Tides of Numenera — тематического наследника игры Planescape: Torment, одной из наиболее признанных и обожаемых игроками ролевых игр всех времен. Это изометрическая, сопровождаемая сюжетным повествованием ролевая игра во вселенной Монте Кука, созданная командой inXile Entertainment (выходцы из Interplay), приложившей руку к таким играм, как Planescape: Torment и удостоенной многих наград Wasteland 2. Игра доступна на всех ключевых платформах (Linux, OSX, Windows, PS4 и XBOX One). Игра поставила рекорд по скорости финансирования на Kickstarter — запрошенные 900 тысяч за 6 часов.
- Глубокая, тематически захватывающая история. Философские основы используются одновременно в механике и в сюжете игры. Вашим основным оружием являются ваши слова, решения и действия.
- Абсолютно неповторимый мир. Побывайте в Девятом Мире, в фантастическом уникальном окружении через миллиард лет, с впечатляющими визуальными эффектами, необычными и непредсказуемыми предметами, используемыми как в бою так в остальных ситуациях, и ошеломляющими проявлениями магии. Используя движок Unity 3D, использованный при разработке высоко оцененной игры Pillars of Eternity (компания Obsidian Entertainment), мир Монте Кука — Numenera — принесет с собой нескончаемые чудеса и невообразимые локации для исследования.
- Глубокое личное повествование. Всеобъемлющая управляемая персонажем история, одновременно эпическая и затрагивающая личные переживания и мечты, с нестандартными персонажами и соратниками, чьи мотивы и желания влияют на их действия на протяжении игры.
- Отзывчивость и реиграбельность. Ваш выбор имеет значение, а мораль в Девятом Мире не делится на «хорошее» и «плохое». Вам предстоит решать судьбы окружающих, и персонажи будут реагировать на ваши поступки и репутацию. В результате каждое прохождение может значительно отличаться от предыдущего в зависимости от ваших решений в игре.
- Новый подход к бою. Система Кризисов превращает боевую часть в нечто большее, чем простое забивание ваших врагов. Планируйте тактику в заранее срежиссированных событиях, содержащих головоломки, социальные взаимодействия, скрытность и многое другое.
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