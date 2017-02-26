Rogalia: sandbox mmorpg доступна в раннем доступе на Стиме.

Рогалия — медитативная мморпг песочница, которую я начал делать по вечерам после работы, а теперь, не в последнюю очередь благодаря ЛОРу, мы прошли гринлайт, и вот уже несколько месяцев как игра доступна на Стиме.

Мы регулярно выпускаем обновления, улучшая и развивая игру.

Естественно, игра доступна на Линуксе, а для тех кто решит поиграть, мы приготовили небольшой приятный бонус: введите промокод «tux» в окне кастомизации персонажа, и вам будет доступен шеврон в виде маленького пингвинчика.

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