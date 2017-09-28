Доступен выпуск Firefox 56.
Это последний выпуск, совместимый со старым API дополнений. Начиная с Firefox 57, будут работать лишь дополнения, авторы которых переписали их на WebExtensions API. Благодаря отказу от старого API (удалению тормозящих прослоек обеспечения совместимости с очень старыми дополнениями), а также интеграции нового многопоточного CSS-движка, написанного на Rust, разработчики смогли вдвое ускорить прохождение браузером некоторых тестов и заметно приблизиться по этим показателям к Chrome.
- Настройки реорганизованы: сокращено количество разделов, добавлен поиск, улучшены описания. Вернуть старый вид настроек можно с помощью опции
browser.preferences.useOldOrganization
- Три различные настройки, связанные с телеметрией, объединены в одну. На всех уже существующих установках настройка будет сброшена к значению по умолчанию («включено»), чтобы дать пользователям, которые согласились ранее отправлять телеметрию частично, выбор: отправлять её в полном объёме или не отправлять вовсе. Телеметрия не передаёт никаких данных, позволяющих идентифицировать пользователя (только количество открытых вкладок, количество посещённых сайтов, количество обращений к поисковым системам, данные о версии ОС, браузера, объёме оперативной памяти).
- Ссылки, имеющие атрибут
rel="noopener", теперь открываются в новых процессах (1370971).
- Прекращено автовоспроизведение медиасодержимого, открытого в фоновой вкладке, пока пользователь явно не перейдёт на неё.
- Firefox обзавёлся поддержкой аппаратного ускорения AES-GCM. Программная часть также оптимизирована, ускорение операций почти в 2 раза, что положительно сказывается при работе по протоколу HTTPS.
- Для всех пользователей включено системное дополнение, позволяющее делать снимки окна браузера и делиться ими.
- Для англоязычных пользователей включено системное дополнение для автозаполнения форм, содержащих адреса.
- Все конвертеры кодировок заменены одним, который полностью соответствует стандартам и написан на Rust.
- Протокол Safe Browsing обновлён до версии 4.
- Размер обновлений сокращён примерно на 20%, усилена проверка безопасности при загрузке обновлений.
- Добавлена отключённая по умолчанию настройка (
security.data_uri.block_toplevel_data_uri_navigations), позволяющая защититься от описанной здесь фишинговой атаки (1331351).
- Возможность отправить открытую вкладку на мобильное устройство теперь доступна даже без создания учётной записи.
- На платформе Android окончательно удалена поддержка Flash (1381916). Кроме того, прекращена поддержка Android 4.0. Снижено энергопотребление браузера.
- Вслед за Linux на платформах Windows и macOS реализована возможность запуска в headless-режиме (1355150, 1355147).
Инструменты разработчика:
- В инспекторе CSS-сеток обеспечено отображение отрицательных номеров строк (1369942).
- Добавлена панель разметки CSS-сеток (1181227). Подробности в статье «Powerful New Additions to the CSS Grid Inspector in Firefox Nightly».
HTML:
- У элементов управления форм (например, HTMLInputElement.labels) реализована поддержка свойства
labels(556743).
- Реализована поддержка
<link rel="preload">; см. подробности (1222633). Поддерживается предзагрузка лишь кэшируемых ресурсов.
- Из парсера HTML и отправки форм удалена поддержка элемента <isindex> (1266495).
- Удалена поддержка элемента <applet> (1279218).
CSS:
- Добавлена поддержка проприетарных свойств <color> "-moz-win-accentcolor" и "-moz-win-accentcolortext" (1344910), а также медиазапроса "-moz-windows-accent-color-in-titlebar" (1379938).
JavaScript:
DOM:
- На платформе macOS Document.hidden отныне имеет значение «true», когда окно находится позади другого непрозрачного приложения (1236512).
- Реализована поддержка свойства Gamepad.displayId (1375816).
- Реализована поддержка свойства PerformanceTiming.secureConnectionStart (772589).
- Удалена поддержка ISO-2022-JP-2. Это расширение кодировки ISO-2022-JP не используют ни сайты, ни другие браузеры (715833).
- Добавлен обработчик Page Visibility API Document.onvisibilitychange (1333912).
- Удалён метод Window.showModalDialog() (981796).
- GlobalEventHandlers.onwheel теперь доступен на HTMLElement (1370550).
WebRTC:
- Firefox отныне поддерживает свойства RTCPeerConnection, позволяющие просматривать текущие и отложенные настройки локальной и удалённой стороны соединения: currentLocalDescription, pendingLocalDescription, currentRemoteDescription и pendingRemoteDescription.
Canvas и WebGL:
- Метод CanvasRenderingContext2D.drawImage() теперь осуществляет сглаживание при масштабировании, даже если imageSmoothingEnabled имеет значение «false». Это не является обязательным с точки зрения спецификации, но именно так ведёт себя Chrome (1360415).
- SVGImageElement теперь может использоваться в качестве CanvasImageSource (в качестве источника для вызова drawImage()) (1382027).
>>> Примечания к выпуску для разработчиков
>>> Подробности