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Firefox 56

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Доступен выпуск Firefox 56.

Это последний выпуск, совместимый со старым API дополнений. Начиная с Firefox 57, будут работать лишь дополнения, авторы которых переписали их на WebExtensions API. Благодаря отказу от старого API (удалению тормозящих прослоек обеспечения совместимости с очень старыми дополнениями), а также интеграции нового многопоточного CSS-движка, написанного на Rust, разработчики смогли вдвое ускорить прохождение браузером некоторых тестов и заметно приблизиться по этим показателям к Chrome.

  • Настройки реорганизованы: сокращено количество разделов, добавлен поиск, улучшены описания. Вернуть старый вид настроек можно с помощью опции browser.preferences.useOldOrganization
  • Три различные настройки, связанные с телеметрией, объединены в одну. На всех уже существующих установках настройка будет сброшена к значению по умолчанию («включено»), чтобы дать пользователям, которые согласились ранее отправлять телеметрию частично, выбор: отправлять её в полном объёме или не отправлять вовсе. Телеметрия не передаёт никаких данных, позволяющих идентифицировать пользователя (только количество открытых вкладок, количество посещённых сайтов, количество обращений к поисковым системам, данные о версии ОС, браузера, объёме оперативной памяти).
  • Ссылки, имеющие атрибут rel="noopener", теперь открываются в новых процессах (1370971).
  • Прекращено автовоспроизведение медиасодержимого, открытого в фоновой вкладке, пока пользователь явно не перейдёт на неё.
  • Firefox обзавёлся поддержкой аппаратного ускорения AES-GCM. Программная часть также оптимизирована, ускорение операций почти в 2 раза, что положительно сказывается при работе по протоколу HTTPS.
  • Для всех пользователей включено системное дополнение, позволяющее делать снимки окна браузера и делиться ими.
  • Для англоязычных пользователей включено системное дополнение для автозаполнения форм, содержащих адреса.
  • Все конвертеры кодировок заменены одним, который полностью соответствует стандартам и написан на Rust.
  • Протокол Safe Browsing обновлён до версии 4.
  • Размер обновлений сокращён примерно на 20%, усилена проверка безопасности при загрузке обновлений.
  • Добавлена отключённая по умолчанию настройка (security.data_uri.block_toplevel_data_uri_navigations), позволяющая защититься от описанной здесь фишинговой атаки (1331351).
  • Возможность отправить открытую вкладку на мобильное устройство теперь доступна даже без создания учётной записи.
  • На платформе Android окончательно удалена поддержка Flash (1381916). Кроме того, прекращена поддержка Android 4.0. Снижено энергопотребление браузера.
  • Вслед за Linux на платформах Windows и macOS реализована возможность запуска в headless-режиме (1355150, 1355147).

Инструменты разработчика:

HTML:

  • У элементов управления форм (например, HTMLInputElement.labels) реализована поддержка свойства labels (556743).
  • Реализована поддержка <link rel="preload">; см. подробности (1222633). Поддерживается предзагрузка лишь кэшируемых ресурсов.
  • Из парсера HTML и отправки форм удалена поддержка элемента <isindex> (1266495).
  • Удалена поддержка элемента <applet> (1279218).

CSS:

  • Добавлена поддержка проприетарных свойств <color> "-moz-win-accentcolor" и "-moz-win-accentcolortext" (1344910), а также медиазапроса "-moz-windows-accent-color-in-titlebar" (1379938).

JavaScript:

  • На платформе Android включена поддержка Intl API (1344625).

DOM:

WebRTC:

Canvas и WebGL:

  • Метод CanvasRenderingContext2D.drawImage() теперь осуществляет сглаживание при масштабировании, даже если imageSmoothingEnabled имеет значение «false». Это не является обязательным с точки зрения спецификации, но именно так ведёт себя Chrome (1360415).
  • SVGImageElement теперь может использоваться в качестве CanvasImageSource (в качестве источника для вызова drawImage()) (1382027).

>>> Примечания к выпуску для разработчиков

>>> Подробный анализ всех изменённых и новых настроек

>>> Подробности

Хочу напомнить, что никакого ущерба приватности информация «неизвестный пользователь с такого-то IP (поскольку, разумеется, сервер Mozilla не может не видеть, с какого IP поступили данные) в среднем открывает за день N вкладок, имеет всего N записей в истории, по 100500 раз в день ищет в Гугле, сидит под убунтой с 8 гигами памяти» не наносит.

MozillaFirefox ★★ ()
Последнее исправление: MozillaFirefox (всего исправлений: 3)

Три различные настройки, связанные с телеметрией, объединены в одну. На всех уже существующих установках настройка будет сброшена к значению по умолчанию («включено»)

Не, ну вот это реально некрасиво.

dogbert ★★★★★ ()

прекращена поддержка Android 4.0.

Ну зашибись теперь..

Кстати, я может чуть отстал от жизни.. Но разве не в 55/56 версии должны были полностью отрубить Flash?

Или решили ещё немного растянуть?

mphuZ ()
Ответ на: комментарий от mphuZ

Флеш на десктопах ещё нужен, пока выпиливать не будут. А на мобильных устройствах смысла в нём нет, поскольку Adobe давно уже не разрабатывает под них. Собственно, флеш-плагин андроидовский как раз где-то во времена 4 андроида и перестал обновляться.

MozillaFirefox ★★ ()
Последнее исправление: MozillaFirefox (всего исправлений: 1)
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