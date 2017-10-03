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FreeBSD 10.4-RELEASE

 


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Команда разработчиков FreeBSD представила FreeBSD 10.4-RELEASE. Это пятый выпуск ветки stable/10, основанный на стабильности и надёжности 10.3-RELEASE и дополненный новыми функциями.

Некоторые из новшеств:

  • 10.4 — первый выпуск с полнофункциональной поддержкой eMMC, включая разделы eMMC, поддержку TRIM и работу шины в режимах вплоть до HS400.
  • Команда fsck_ffs(8) теперь может находить резервные суперблоки при использовании разметки диска GPT.
  • Драйвер aesni(4) больше не разделяет контекст FPU между несколькими сессиями в разных нитях (это приводило к проблемам адресации при его использовании для ускорения ipsec(4)).
  • В драйвер em(4) добавлена поддержка поколения Kaby Lake сетевых чипов Intel® i219(4)/i219(5).
  • Драйвер em(4) теперь поддерживает Wake On LAN (WOL) на чипах Intel® i217, i218 и i219.
  • Поддержка WOL добавлена в драйвер igb(4). То же касается и некоторых устаревших конфигураций для em(4).
  • Сброс дампа памяти в пространстве пользователя вызывает событие, обрабатываемое devd(8) (может быть использовано для формирования отчётов). По умолчанию отключено.
  • Версия прошивки для драйвера qlxgbe(4) обновлена до 5.4.66.
  • Добавлен драйвер mlx5ib(4) (адаптеры серии Mellanox® ConnectX-4).
  • OpenSSH обновлён до версии 7.3p1.
  • GNOME обновлён до версии 3.18.
  • Xorg-Server обновлён до версии 1.18.4.
  • И многое другое...


Заметки по выпуску: https://www.freebsd.org/releases/10.4R/relnotes.html
Исправления: https://www.freebsd.org/releases/10.4R/errata.html

Проект FreeBSD посвящает 10.4-RELEASE памяти Андрея Чернова.

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