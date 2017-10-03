Команда разработчиков FreeBSD представила FreeBSD 10.4-RELEASE. Это пятый выпуск ветки stable/10, основанный на стабильности и надёжности 10.3-RELEASE и дополненный новыми функциями.



Некоторые из новшеств: 10.4 — первый выпуск с полнофункциональной поддержкой eMMC, включая разделы eMMC, поддержку TRIM и работу шины в режимах вплоть до HS400.

Команда fsck_ffs(8) теперь может находить резервные суперблоки при использовании разметки диска GPT.

Драйвер aesni(4) больше не разделяет контекст FPU между несколькими сессиями в разных нитях (это приводило к проблемам адресации при его использовании для ускорения ipsec(4)).

В драйвер em(4) добавлена поддержка поколения Kaby Lake сетевых чипов Intel® i219(4)/i219(5).

Драйвер em(4) теперь поддерживает Wake On LAN (WOL) на чипах Intel® i217, i218 и i219.

Поддержка WOL добавлена в драйвер igb(4). То же касается и некоторых устаревших конфигураций для em(4).

Сброс дампа памяти в пространстве пользователя вызывает событие, обрабатываемое devd(8) (может быть использовано для формирования отчётов). По умолчанию отключено.

Версия прошивки для драйвера qlxgbe(4) обновлена до 5.4.66.

Добавлен драйвер mlx5ib(4) (адаптеры серии Mellanox® ConnectX-4).

OpenSSH обновлён до версии 7.3p1.

GNOME обновлён до версии 3.18.

Xorg-Server обновлён до версии 1.18.4.

И многое другое...



Заметки по выпуску: https://www.freebsd.org/releases/10.4R/relnotes.html

Исправления: https://www.freebsd.org/releases/10.4R/errata.html



Проект FreeBSD посвящает 10.4-RELEASE памяти Андрея Чернова.

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