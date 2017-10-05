Представлен X.org Server 1.19.4. Этот выпуск примечателен исправлениями двух дыр в системе безопасности:

CVE-2017-13721 - манипуляции с идентификатором ресурсов shmseg несуществующего клиента позволяет инициировать крах X-сервера или переписать часть сегментов разделяемой памяти других X-клиентов;

- манипуляции с идентификатором ресурсов shmseg несуществующего клиента позволяет инициировать крах X-сервера или переписать часть сегментов разделяемой памяти других X-клиентов; CVE-2017-13723 - ошибка форматирования строки в XKB позволяет вызвать переполнение буфера.

Исправление этой уязвимости будет представлено в:

Ubuntu 16.04.5, Ubuntu 18.04.x

Debian Stertch, Debian Buster.

Fedora 25, 26, 27

Opensuse 42.2, Opensuse 42.3 В рамках остальных дистрибутивов исправление уязвимости в рамках текущих выпусков пока что не планируется.

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