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X.org Server 1.19.4

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Представлен X.org Server 1.19.4. Этот выпуск примечателен исправлениями двух дыр в системе безопасности:

  • CVE-2017-13721 - манипуляции с идентификатором ресурсов shmseg несуществующего клиента позволяет инициировать крах X-сервера или переписать часть сегментов разделяемой памяти других X-клиентов;
  • CVE-2017-13723 - ошибка форматирования строки в XKB позволяет вызвать переполнение буфера.

Исправление этой уязвимости будет представлено в:

  • Ubuntu 16.04.5, Ubuntu 18.04.x
  • Debian Stertch, Debian Buster.
  • Fedora 25, 26, 27
  • Opensuse 42.2, Opensuse 42.3

    В рамках остальных дистрибутивов исправление уязвимости в рамках текущих выпусков пока что не планируется.

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Проверено: Shaman007 ()
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