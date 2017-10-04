В подсистеме Intel ME обнаружена возможность выполнения произвольного кода

Intel ME — проприетарная технология, опирающаяся на встроенный в чипсет микроконтроллер, который уже более 10 лет присутствует во всех чипсетах Intel (десктопы, ноутбуки, серверы, планшетные ПК).

Для работы Intel Management Engine достаточно лишь дежурного напряжения (когда система выключена, но подаётся электропитание), а сам он имеет доступ к содержимому оперативной памяти ПК, внеполосный доступ к сетевому интерфейсу (предположительно, это касается лишь интегрированных в мат. плату сетевых чипов от самой Intel), а также может незаметно для пользователя исполнять код, подписанный корпорацией Intel.

Начиная с чипсетов 100-й серии, ME аппаратно представляет из себя 3-ядерный процессор с архитектурой x86, работающий под управлением ОС MINIX. До этого использовались микропроцессоры ARCtangent-A4 и ARCtangent-A5 c ОС ThreadX.

Исследователи из компании Positive Technologies обнаружили уязвимость в ME 11.x (Skylake и более новые поколения), позволяющую обойти требование наличия цифровой подписи у выполняемого кода. Ранее эти же исследователи обнаружили недокументированный бит, позволяющий отключить работу Management Engine.

Подробности будут раскрыты в декабре этого года на конференции Black Hat Europe.

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