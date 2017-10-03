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Тестовый выпуск мессенджера Tor Messenger

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Tor Messenger — программа для мгновенного обмена сообщениями от разработчиков Tor. Для анонимизации используется, собственно, Tor, а для шифрования OTR. Интересным отличием от многих подобных проектов является отсутствие собственного протокола — Tor Messenger возможно использовать с Jabber, IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter и Yahoo, так что вы сможете легко общаться со всеми своими старыми контактами. Бинарные сборки доступны для всех популярных операционных систем — Windows, macOS и Linux.

Это уже пятый тестовый выпуск, по сравнению с предыдущей версией появилась поддержка временных аккаунтов Jabber/XMPP, а также мессенджер переведён на более современную версию Thunderbird — ESR 52.

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от mx__

Для использования того о чем нельзя говорить не нужно передавать никому закрытые ключи. А для использования месседжера, в наименовании которого присутствует то о чем нельзя говорить, тоже закрытые ключи передавать никому не нужно, а открытые ты можешь передавать при личной встрече. Если честно ни разу не юзал протокол OTR, но в GPG это так идеально делать, однако есть еще куча способов, начиная от другого канала связи и заканчивая какими угодно прелестями, вплоть до того что ключом будет 18 абзац твоей любимой книги.

Promusik ★★★ ()
Последнее исправление: Promusik (всего исправлений: 1)
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