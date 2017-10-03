Тестовый выпуск мессенджера Tor Messenger

Для использования того о чем нельзя говорить не нужно передавать никому закрытые ключи. А для использования месседжера, в наименовании которого присутствует то о чем нельзя говорить, тоже закрытые ключи передавать никому не нужно, а открытые ты можешь передавать при личной встрече. Если честно ни разу не юзал протокол OTR, но в GPG это так идеально делать, однако есть еще куча способов, начиная от другого канала связи и заканчивая какими угодно прелестями, вплоть до того что ключом будет 18 абзац твоей любимой книги.