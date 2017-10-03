Тестовый выпуск мессенджера Tor Messenger

Tor Messenger — программа для мгновенного обмена сообщениями от разработчиков Tor. Для анонимизации используется, собственно, Tor, а для шифрования OTR. Интересным отличием от многих подобных проектов является отсутствие собственного протокола — Tor Messenger возможно использовать с Jabber, IRC, Google Talk, Facebook Chat, Twitter и Yahoo, так что вы сможете легко общаться со всеми своими старыми контактами. Бинарные сборки доступны для всех популярных операционных систем — Windows, macOS и Linux.
Это уже пятый тестовый выпуск, по сравнению с предыдущей версией появилась поддержка временных аккаунтов Jabber/XMPP, а также мессенджер переведён на более современную версию Thunderbird — ESR 52.
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