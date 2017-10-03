Mozilla просит присылать образцы шума для обучения нейросети

Mozilla совместно с Xiph.org ведёт разработку нейросети RNNoise. Цель - создание алгоритма, который превзойдёт по качеству шумоподавления конкурирующие решения, обладая способностью в реальном времени работать даже на устройствах наподобие Raspberry Pi.

Такой алгоритм будет полезен, например, при организации видеоконференций и других подобных сценариях, когда важна работа в реальном времени.

Протестировать работу алгоритма можно на специально созданной странице.

Для обучения нейросети требуется много образцов шума. Подходит шум, который записан в любом месте, где возможна голосовая связь. Требуется лишь нажать кнопку записи и помолчать 1 минуту, а также указать в каком окружении (авто, кафе, улица, поезд, офис) был записан образец.

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