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НовостиMozilla

Firefox 52

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Доступен выпуск Firefox 52.

Основные изменения:

  • Удалена поддержка NPAPI-плагинов (Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration, Google Hangouts). Исключение сделано лишь для Flash. Поддержка плагинов сохранена (но отключена по умолчанию, для включения необходимо воспользоваться настройкой plugin.load_flash_only = false) в Firefox 52 ESR, который будет получать обновления безопасности до марта 2018 года. Кроме того, Firefox 52 и 52 ESR станут последними выпусками, поддерживающими процессоры без SSE2 (Pentium 3, Athlon XP, VIA C3), операционные системы Windows XP/Vista и 32-разрядные версии Mac OS X. Пользователи этих операционных систем будут автоматически пересажены на ESR-выпуск, чтобы не остаться без обновлений безопасности.
  • Если на http-странице содержится форма ввода пароля, то предупреждение о небезопасном вводе будет показано прямо возле соответствующего поля ввода, а автозаполнение будет отключено.
  • Добавлена возможность отправки открытой вкладки с одного устройства на другое через синхронизацию.
  • Улучшен интерфейс загрузок:
    • При неудаче выводится уведомление на панель инструментов.
    • Быстрый доступ к недавним загрузкам расширен с трёх до пяти элементов.
    • Увеличены кнопки отмены и перезапуска загрузки.
  • Реализована спецификация Strict Secure Cookies, запрещающая небезопасным (http:) сайтам установку кук с атрибутом «secure».
  • Включена поддержка чернового варианта спецификации TLS 1.3 (1310516).
  • Удалена поддержка Battery Status API (1313580). Предполагалось, что веб-приложения и сайты смогут при низком уровне заряда аккумулятора устройства отдавать облегчённую версию контента или экстренно сохранять данные. На практике этой возможностью пользуются лишь для отслеживания пользователей (уровень заряда служит одним из параметров, позволяющих точно идентифицировать клиента), а некоторые сервисы могут повышать расценки для пользователей, чей телефон вот-вот разрядится.
  • Движок обзавёлся поддержкой WebAssembly (эффективного низкоуровневого языка программирования, выполняющегося в браузере).
  • Совместный доступ к экрану теперь поддерживает предварительный просмотр и больше не требует присутствия домена в белом списке.
  • Прекращена поддержка SHA-1 сертификатов, выпущенных публичными удостоверяющими центрами. Кроме того, в Firefox 52 ESR отключена поддержка сервисных воркеров и пуш-уведомлений. Эти компоненты будут подвергнуты существенным изменениям, которые невозможно было бы портировать в ESR-выпуск, получающий лишь обновления безопасности.
  • Включено автоматическое обнаружение captive portal. При обнаружении сети, использующей эту технологию, браузер выдаст предупреждение и откроет страницу входа в новой вкладке.
  • Сервис отложенного чтения Pocket теперь полностью принадлежит корпорации Mozilla.
  • На платформе Windows улучшена совместимость со сторонними раскладками клавиатуры, не входящими в стандартную поставку Windows. Также, без объяснения причин удалена поддержка DRM-модуля Adobe Primetime CDM.
  • Устранены различные уязвимости.

Инструменты разработчика:

HTML:

  • Реализована поддержка rel="noopener" (1222516).

CSS:

  • Включена поддержка CSS Grid Layout.
  • Добавлен псевдокласс :focus-within (1176997).
  • Реализована поддержка display:flex/grid внутри элементов <button> (984869).
  • Реализована интерполяция между числовым значением цвета и currentcolor (1299741).
  • Реализована поддержка гибких блоков для justify-content: space-evenly, align-content: space-evenly (1235922) и для align|justify-self:baseline|last-baseline (1221524).
  • В CSS mask / clip-path добавлена поддержка субпиксельного сглаживания (1305259).
  • Реализована часть спецификации CSS Text 3 — Segment Break Transformation Rules (1081858).
  • Обрезка основных форм теперь может применяться к SVG-содержимому (1246741).
  • CSS Animations можно использовать для анимации неинтерполируемых свойств (1064937).
  • Мультиколоночные свойства избавлены от префиксов (1300895).
  • Реализована часть спецификации CSS Grid Layout Module Level 1 - Grid Container Baselines (1151204).
  • Из системы стилей удалена поддержка min-sizing у <flex> (1305244).
  • Начальные значения mask-position и mask-repeat изменены на 0% 0% (1308963).
  • Удалена поддержка медиатипов -moz-images-in-menus и -moz-images-in-buttons (1302157).
  • Удалена поддержка значения -moz-use-text-color. Вместо него следует использовать currentcolor (1306214).
  • Ряд изменений, связанных со значениями <color> (1295456):
    • rgba() и hsla() переопределены как ссылки на rgb() и hsl().
    • rgb() и hsl() принимают необязательное значение прозрачности.
    • функции цвета принимают параметры, разделённые пробелами вместо запятых.
    • значения прозрачности можно указывать не только в виде чисел, но и в процентах.
    • оттенок в hsl() можно указывать не только в виде числа, но и в градусах.

JavaScript:

DOM:

Сервисные воркеры и Fetch API:

  • Удалён метод Headers.getAll(); Headers.get() теперь получает все значения указанного заголовка, а не только первое (1278275).

Web Audio API:

  • Добавлен интерфейс ConstantSourceNode. Он представляет собой аудиоисточник, всегда передающий поток сэмплов, имеющих одинаковое значение. Статья с примерами того, как он может быть использован для упрощения сложных аудиопотоков.

WebRTC:

  • Теперь, если ICE-соединение временно повреждено, свойство RTCPeerConnection.iceConnectionState принимает значение «disconnected» (852665).
  • Добавлены обработчик событий MediaDevices.ondevicechange и событие devicechange.
  • Реализована поддержка свойства MediaStream.active, показывающего есть ли хоть один трек в воспроизводимом в данный момент потоке.
  • Метод MediaStreamTrack.stop() может останавливать воспроизведение не только лишь локальных треков.

Звук/видео:

  • Объекты MediaError, указанные в HTMLMediaElement.error при возникновении ошибки в обработке элемента <audio> или <video>, отныне включают свойство message, которое даёт конкретное описание случившейся ошибки.

Другие API:

HTTP:

SVG:

  • SVG документы теперь представлены не с помощью интерфейса SVGDocument, а с помощью XMLDocument, как того требует спецификация SVG 2.

>>> Примечания к выпуску для разработчиков

>>> Подробности

Также, без объяснения причин удалена поддержка DRM-модуля Adobe Primetime CDM.

Видимо, из-за того, что венда-онли.

Удалена поддержка NPAPI-плагинов (Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration, Google Hangouts). Исключение сделано лишь для Flash. Поддержка плагинов сохранена (но отключена по умолчанию, для включения необходимо воспользоваться настройкой plugin.load_flash_only = false) в Firefox 52 ESR

А Крипто-Про ЭЦП?

te111011010 ()

Случилось чудо и в этот раз, в Ubuntu завезли Firefox раньше, чем новость на ЛОРе появилась. А раньше почти неделю приходилось ждать обновы.

th3m3 ★★★★ ()

Удалена поддержка NPAPI-плагинов (Silverlight, Java, Unity, Gnome Shell Integration, Google Hangouts). Исключение сделано лишь для Flash.

Ну ёлки-иголки, опять flash не закопали.

Если на http-странице содержится форма ввода пароля, то предупреждение о небезопасном вводе будет показано прямо возле соответствующего поля ввода, а автозаполнение будет отключено.

Это в случае type="password" или как оно будет определять?

alozovskoy ★★★★★ ()
Mozilla