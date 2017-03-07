FSF сертифицировал три устройства от компании Vikings, в том числе материнскую плату

Фонд Свободного ПО (FSF) выдал сертификаты «Respects Your Freedom» на три устройства от компании Vikings GmbH: материнскую плату Vikings D16 (стоит отметить, что это первая материнская плата, получившая этот сертификат), ноутбук Vikings X200 и внешнюю звуковую карту Vikings USB Stereo Sound Adapter.

Программа сертификации «Respects Your Freedom» создана для того, чтобы побудить производителей к производству свободной электроники. Для того, чтобы устройство могло получить сертификат, оно должно соблюдать несколько условий: к примеру, необходимо, чтобы оно поставлялось только со свободным ПО (включая BIOS и драйверы), не было тивоизировано, было свободно от системы цифровых ограничений (DRM), поддерживало возможность работы на полностью свободных дистрибутивах, не включало в себя компонентов для слежки за пользователем и бэкдоров, поддерживало свободные форматы данных и т. д.

Материнская плата Vikings D16 представляет собой ASUS KGPE-D16, в которой проприетарные прошивки были заменены на свободные. Характеристики этой платы:

два слота для процессоров серии AMD Opteron 6200 на сокете G34;

16 слотов для памяти DDR3 с максимальным объёмом памяти 256 ГБ;

интегрированный видеоадаптер Aspeed AST2050 с 8 МБ VRAM;

6 слотов расширения: 4 PCI-E x16, 1 PCI-e x8 и 1 PCI;

6 SATA2-разъёмов и 8 разъёмов SAS2 6G;

3 USB-хедера, 1 внутренний USB-порт, 2 внешних USB-порта, 1 COM-хедер, 1 внешний COM-порт, 2 RJ-45 порта, 1 VGA-порт, 1 TPM-Хедер, 2 SMB, 1 комбинированный порт PS/2;

Coreboot без блобов, Libreboot или Petitboot & Coreboot без блобов на выбор.

Стоимость материнской платы в базовой комплектации — без процессора, оперативной памяти и расширенной поддержки — составляет 833.00 € без учёта налогов. Цена максимальной комплектации, с двумя процессорами, 256 ГБ RAM, предустановленными Petitboot & Coreboot и расширенной поддержкой — 4 855.20 € без НДС.

Также был сертифицирован ноутбук Vikings x200, который представляет собой переработанный Lenovo ThinkPad X200. Характеристики:

12,1" экран разрешением 1280×800;

2-ядерный процессор Intel Core 2 Duo P8400;

от 2 до 8 ГБ ОЗУ;

SSD 250, 500 или 1000 ГБ (в базовой комплектации отсутствует);

3 раскладки клавиатуры на выбор: QWERTY, QWERTZ и AZERTY;

3 аккумулятора на выбор (в базовой комплектации предлагается вариант, бывший в употреблении);

Встроенный Wi-Fi 802.11n 450Mbps, гигабитный Ethernet;

Док-станция (нет в базовом комплекте);

версии без предустановленной ОС или с полностью свободным дистрибутивом Trisquel GNU/Linux.

Стоимость базового комплекта составляет 291.55 € без НДС, максимального — 813.96 €, также без учёта налогов.

Помимо всего этого, была сертифицирована также внешняя USB 2.0 звуковая карта Vikings USB Stereo Sound Adapter, работающая с полностью свободными драйверами. Стоимость — 11.90 € без учёта налогов.

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