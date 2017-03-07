2017-03-07 был представлен корректирующий релиз ROSA Desktop R8.1 KDE, содержащий все исправления и обновления за время, прошедшее с момента выпуска релиза R8 Desktop. Это выпуск предназначен прежде всего для пользователей, которым нужно установить стабильное LTS окружение на новом аппаратном обеспечении. Что нового:
- Исправлены проблемы, приводящие к ошибкам при установке и при загрузке в Live-режиме на некоторых системах;
- Релиз основан на самой свежей на момент выпуска ветке ядра 4.9 LTS, что позволяет устанавливать его в том числе и на компьютеры с процессорами Intel Skylake последних серий;
- Используется Mesa 13.0.2 с поддержкой OpenGL 4.5, что позволяет запускать современные игры на свободных драйверах;
- Отключен дублирующий journalctl сервис rsyslog что ускорило загрузку и исключило переполнение диска при сбоях аппаратуры, забивающих системные журналы;
- Отключены дублирующие NetworkManager сервисы systemd, что исключило многие сетевые ошибки, также исключено дублирование сервиса времени ntpd;
- Исправлена ошибка NetworkManager, приводившая к сбоям при связи по pptp, если провайдер не указывал правильное mtu;
- Для повышения стабильности работы браузера в образах теперь используется firefox ESR-ветки;
- Добавлена поддержка последних моделей принтеров, исправлена поддержка сканеров epson;
- Исправлены права на скрытую папку ~/.gvfs, препятствующие резервному копированию файлов пользователя без админских прав;
- Добавлена поддержка новых модемов, в modemmanager появился показ трафика;
- Исправлена фирменная тема Росы, чтоб при отключении эффектов окна не сливались;
- Исправлена работа с общими папками в VirtualBox;
- В openSSL добавлена поддержка алгоритмов шифрования ГОСТ;
- Включена поддержка аппаратного ускорения с помощью видеокарты для видеоредакторов в MLT; Скачать образы можно пройдя по ссылке.
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