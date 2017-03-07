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Корректирующий релиз ROSA Desktop R8.1 KDE

 


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2017-03-07 был представлен корректирующий релиз ROSA Desktop R8.1 KDE, содержащий все исправления и обновления за время, прошедшее с момента выпуска релиза R8 Desktop. Это выпуск предназначен прежде всего для пользователей, которым нужно установить стабильное LTS окружение на новом аппаратном обеспечении. Что нового:

  • Исправлены проблемы, приводящие к ошибкам при установке и при загрузке в Live-режиме на некоторых системах;
  • Релиз основан на самой свежей на момент выпуска ветке ядра 4.9 LTS, что позволяет устанавливать его в том числе и на компьютеры с процессорами Intel Skylake последних серий;
  • Используется Mesa 13.0.2 с поддержкой OpenGL 4.5, что позволяет запускать современные игры на свободных драйверах;
  • Отключен дублирующий journalctl сервис rsyslog что ускорило загрузку и исключило переполнение диска при сбоях аппаратуры, забивающих системные журналы;
  • Отключены дублирующие NetworkManager сервисы systemd, что исключило многие сетевые ошибки, также исключено дублирование сервиса времени ntpd;
  • Исправлена ошибка NetworkManager, приводившая к сбоям при связи по pptp, если провайдер не указывал правильное mtu;
  • Для повышения стабильности работы браузера в образах теперь используется firefox ESR-ветки;
  • Добавлена поддержка последних моделей принтеров, исправлена поддержка сканеров epson;
  • Исправлены права на скрытую папку ~/.gvfs, препятствующие резервному копированию файлов пользователя без админских прав;
  • Добавлена поддержка новых модемов, в modemmanager появился показ трафика;
  • Исправлена фирменная тема Росы, чтоб при отключении эффектов окна не сливались;
  • Исправлена работа с общими папками в VirtualBox;
  • В openSSL добавлена поддержка алгоритмов шифрования ГОСТ;
  • Включена поддержка аппаратного ускорения с помощью видеокарты для видеоредакторов в MLT; Скачать образы можно пройдя по ссылке.

>>> Подробности

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Проверено: Aceler ()

Хорошо было бы ещё починить сворачивание меню по Alt+F2, которое после начала ввода превращается в узенькую ленточку. Ещё хорошо бы починить аппаратное ускорение на Радеонах. И внезапное включение какого-то скрытого процесса, отъедающего 1 процессор и не отображаемого в инспекторе. А также любовь системы при ещё 1 свободном Гб РАМы свопить часть.

Vudod ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Vudod

И внезапное включение какого-то скрытого процесса, отъедающего 1 процессор и не отображаемого в инспекторе

ну должны же в ФСб знать, чо ты делаешь? ну кривовато пока сделали, ну и что

Kompilainenn ★★★★★ ()
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