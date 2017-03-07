Корректирующий релиз ROSA Desktop R8.1 KDE

Хорошо было бы ещё починить сворачивание меню по Alt+F2, которое после начала ввода превращается в узенькую ленточку. Ещё хорошо бы починить аппаратное ускорение на Радеонах. И внезапное включение какого-то скрытого процесса, отъедающего 1 процессор и не отображаемого в инспекторе. А также любовь системы при ещё 1 свободном Гб РАМы свопить часть.