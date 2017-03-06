Litebook запустила линейку дешевых ноутбуков с elementary OS на борту

Litebook, это небольшой производитель, о котором мы никогда не слышали, выпустил недавно новый лэптоп с elementary OS на борту. Как сообщает производитель, этот ноутбук имеет малые габариты, дешев, быстр, элегантен, легок и создан в противовес известным всем Chomebook'ам.

Цена на лэптоп начинается с 249 $ за вариант с HDD и 269 $ — с HDD + SSD. Доставка оплачивается отдельно.

За эти деньги вы можете рассчитывать на 14.1-дюймовый Full HD (1920×1080) дисплей, четырехъядерный процессор от Intel с частотой 1.6 GHz, 4GB LPDDR3 RAM и 512GB HDD.

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