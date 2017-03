Litebook запустила линейку дешевых ноутбуков с elementary OS на борту

lspci -v

litebook@litebook-Braswell:~$ lspci -v 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 2280 (rev 21) Subsystem: Intel Corporation Device 7270 Flags: bus master, fast devsel, latency 0 Kernel driver in use: iosf_mbi_pci

00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 22b1 (rev 21) (prog-if 00 [VGA controller]) Subsystem: Intel Corporation Device 7270 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 312 Memory at 90000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M] Memory at 80000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M] I/O ports at 2000 [size=64] [virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K] Capabilities: Kernel driver in use: i915 Kernel modules: i915

00:0b.0 Signal processing controller: Intel Corporation Device 22dc (rev 21) Subsystem: Device 7270:8086 Flags: fast devsel, IRQ 314 Memory at 91418000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K] Capabilities: Kernel driver in use: proc_thermal Kernel modules: processor_thermal_device

00:13.0 SATA controller: Intel Corporation Device 22a3 (rev 21) (prog-if 01 [AHCI 1.0]) Subsystem: Intel Corporation Device 7270 Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 311 I/O ports at 2060 [size=32] Memory at 9141b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K] Capabilities: Kernel driver in use: ahci Kernel modules: ahci

00:14.0 USB controller: Intel Corporation Device 22b5 (rev 21) (prog-if 30 [XHCI]) Subsystem: Intel Corporation Device 7270 Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 309 Memory at 91400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K] Capabilities: Kernel driver in use: xhci_hcd

00:1a.0 Encryption controller: Intel Corporation Device 2298 (rev 21) Subsystem: Intel Corporation Device 7270 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 313 Memory at 91300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M] Memory at 91200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M] Capabilities: Kernel driver in use: mei_txe Kernel modules: mei_txe

00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Device 2284 (rev 21) Subsystem: Device 1bab:1510 Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 315 Memory at 91410000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K] Capabilities: Kernel driver in use: snd_hda_intel Kernel modules: snd_hda_intel

00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Device 22c8 (rev 21) (prog-if 00 [Normal decode]) Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 16 Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0 I/O behind bridge: 00001000-00001fff Memory behind bridge: 91100000-911fffff Prefetchable memory behind bridge: 0000000091000000-00000000910fffff Capabilities: Kernel driver in use: pcieport Kernel modules: shpchp

00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 229c (rev 21) Subsystem: Intel Corporation Device 7270 Flags: bus master, medium devsel, latency 0 Capabilities: Kernel driver in use: lpc_ich Kernel modules: lpc_ich

00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Device 2292 (rev 21) Subsystem: Intel Corporation Device 7270 Flags: medium devsel, IRQ 255 Memory at 91419000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32] I/O ports at 2040 [size=32] Capabilities: Kernel modules: i2c_i801

01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller (rev 05) Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 310 I/O ports at 1000 [size=256] Memory at 91100000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K] Memory at 91000000 (64-bit, prefetchable) [size=16K] Capabilities: Kernel driver in use: r8169 Kernel modules: r8169