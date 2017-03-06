Midnight Commander 4.8.19

Доступен новый релиз консольного файлового менеджера Midnight Commander - современного, свободного клона Norton Commander.
Основные изменения:
- Переменная
$MC_HOMEзаменена на
$MC_PROFILE_ROOT
- Поддержка True Color(16 миллионов цветов) терминалов. Добавлена тема «Four seasons» для демонстрации
- Поддержка алиасов в файлах тем
- Возможность ребинда клавиши для переключения между панелями(по умолчанию Tab)
- Изменения в VFS
- Поддержка наносекунд в таймштампе во время операций копирования и перемещения файлов
- Добавлены тесты для EXTFS
- В обработчик архивов(u7z) добавлен функционал разбора списков без указания времени и размера
- В обработчик rpm добавлена поддержка транзакционных скриптов
- Исправлены ошибки в модулях обработки hp48, uace, uarc
- Изменения в mc edit
- Добавлена подсветка синтаксиса для: OpenCL, YAML, R, OpenShadingLanguage, *.t(Perl-tests)
- Обновлена подсветка синтаксиса для HTML и *.ebuild
- Файлы *.cl больше не связаны с LISP
- Произведена чистка кода и закрыт ряд ошибок из баг-трекера.
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