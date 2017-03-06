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НовостиOpen Source

Midnight Commander 4.8.19

 


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Доступен новый релиз консольного файлового менеджера Midnight Commander - современного, свободного клона Norton Commander.

Основные изменения:

  • Переменная $MC_HOME заменена на $MC_PROFILE_ROOT
  • Поддержка True Color(16 миллионов цветов) терминалов. Добавлена тема «Four seasons» для демонстрации
  • Поддержка алиасов в файлах тем
  • Возможность ребинда клавиши для переключения между панелями(по умолчанию Tab)
  • Изменения в VFS
    • Поддержка наносекунд в таймштампе во время операций копирования и перемещения файлов
    • Добавлены тесты для EXTFS
    • В обработчик архивов(u7z) добавлен функционал разбора списков без указания времени и размера
    • В обработчик rpm добавлена поддержка транзакционных скриптов
    • Исправлены ошибки в модулях обработки hp48, uace, uarc
  • Изменения в mc edit
    • Добавлена подсветка синтаксиса для: OpenCL, YAML, R, OpenShadingLanguage, *.t(Perl-tests)
    • Обновлена подсветка синтаксиса для HTML и *.ebuild
    • Файлы *.cl больше не связаны с LISP
  • Произведена чистка кода и закрыт ряд ошибок из баг-трекера.

>>> Подробности

★★★

Проверено: Shaman007 ()
Open Source