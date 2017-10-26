Состоялся релиз 3D-движка Unigine 2.6. В целом, этот релиз назвать «старые системы, переделанные по-уму»

Новый редактор - результат более чем 2 лет работы команды инструментария: интуитивно понятный интерфейс, легкая работа с ассетами, отличная производительность при редактировании очень сложных сцен (десятки и сотни тысяч объектов)

Новый Syncker 2 позволяет разворачивать профессиональные многоканальные тренажеры легко и быстро, при этом качество синхронизации между каналами значительно улучшилось

Основные изменения: Новый редактор (полностью переписан)

Полностью переписанная система многоканального рендеринга (Syncker 2)

Улучшенная поддержка протокола CIGI для авиатренажеров

Процедурная генерация в Landscape Tool

Система ассетов

Улучшенный TerrainGlobal

Рефакторинг материалов

Улучшенная файловая система

Шаблон для VR проектов

Новый пак контента: восточноевропейская деревня Команда разработчиков призывает следить за новостями: к релизу 2.7 уже заготовлено несколько прорывных фич!

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