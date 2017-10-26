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Unigine 2.6

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Состоялся релиз 3D-движка Unigine 2.6. В целом, этот релиз назвать «старые системы, переделанные по-уму»

Новый редактор - результат более чем 2 лет работы команды инструментария: интуитивно понятный интерфейс, легкая работа с ассетами, отличная производительность при редактировании очень сложных сцен (десятки и сотни тысяч объектов)

Новый Syncker 2 позволяет разворачивать профессиональные многоканальные тренажеры легко и быстро, при этом качество синхронизации между каналами значительно улучшилось

Основные изменения:

  • Новый редактор (полностью переписан)
  • Полностью переписанная система многоканального рендеринга (Syncker 2)
  • Улучшенная поддержка протокола CIGI для авиатренажеров
  • Процедурная генерация в Landscape Tool
  • Система ассетов
  • Улучшенный TerrainGlobal
  • Рефакторинг материалов
  • Улучшенная файловая система
  • Шаблон для VR проектов
  • Новый пак контента: восточноевропейская деревня

Команда разработчиков призывает следить за новостями: к релизу 2.7 уже заготовлено несколько прорывных фич!

>>> Подробности

Норм, один из лучших движков. Бенчмарком пользуюсь уже лет 5, сравнивая производительность Windows-Linux игр.

В OilRush в свое время с друзьями играли целый год. Жаль, что из-за малого кол-ва механик и других мелких просчетов игра не стала мейнстримом в жанре TD, а ведь имела все шансы. Им бы создать 2ю часть, или другую игру на своем движке.

anonymous ()
Проприетарное ПО