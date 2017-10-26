Состоялся релиз 3D-движка Unigine 2.6. В целом, этот релиз назвать «старые системы, переделанные по-уму»
Новый редактор - результат более чем 2 лет работы команды инструментария: интуитивно понятный интерфейс, легкая работа с ассетами, отличная производительность при редактировании очень сложных сцен (десятки и сотни тысяч объектов)
Новый Syncker 2 позволяет разворачивать профессиональные многоканальные тренажеры легко и быстро, при этом качество синхронизации между каналами значительно улучшилось
Основные изменения:
- Новый редактор (полностью переписан)
- Полностью переписанная система многоканального рендеринга (Syncker 2)
- Улучшенная поддержка протокола CIGI для авиатренажеров
- Процедурная генерация в Landscape Tool
- Система ассетов
- Улучшенный TerrainGlobal
- Рефакторинг материалов
- Улучшенная файловая система
- Шаблон для VR проектов
- Новый пак контента: восточноевропейская деревня
Команда разработчиков призывает следить за новостями: к релизу 2.7 уже заготовлено несколько прорывных фич!
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