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Unigine Superposition

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Состоялся релиз Unigine Superposition!

Изо дня в день одинокий профессор проводит опасные эксперименты в заброшенной учебной аудитории. Одержимый самыми невероятными изобретениями и открытиями, он стремится воплотить свои идеи в жизнь.

Придя сюда рано утром, вам не удается застать его на месте. Странно, ведь всего лишь пару мгновений назад вы отчетливо слышали громкий хлопок из его лаборатории. Что это было?

У вас есть уникальная возможность разобраться, что же произошло, вникнув в суть квантовой теории: внимательно осмотрите приборы, записи, изучите каждую деталь лаборатории — это поможет приподнять завесу тайны над этой историей.

Возможности и характеристики

  • Задействована новая технология SSRTGI, появившаяся в движке UNIGINE 2. Это технология трассировки лучей, которая, по заявлению авторов, делает наложение света в реальном времени - а также внешний вид теней - настолько реалистичными, насколько это возможно
  • Глобальная турнирная таблица для сравнения производительности видеокарт
  • Стресс тестирование перегрева
  • Изменяемые настройки качества изображения
  • Поддержка разрешений 4k и 8k, а также VR-режима (Oculus Rift и HTC Vive)
  • Более 900 интерактивных объектов. Интерактивный режим с мини-играми
  • Поддержка Windows и Linux

Системные требования:

  • GPU:
    • AMD Radeon HD 7xxx или выше
    • Intel HD 5xxx или выше
    • NVIDIA GeForce GTX 6xx или выше
  • Видеопамять: 2 GB
  • Место на диске: 7 Gb

>>> Подробности

Место на диске: 7 Gb

Я конечно понимаю, что уникальные текстуры или что там еще требуют место, но ... 7Гб ради бенчмарка? Да целый Скайрим чуть больше 8Гб занимает.

TEX ★★ ()
Ответ на: комментарий от ZenitharChampion

Инсталлятор - 1,5 Гб.

С точки зрения закачки это тоже как то не мало, тот же Valley был ~350 и как раз в 1.5 разворачивался.

А точки точки зрения размера вообще, значит итого 8.5Гб нужно для ... бенчмарка ... ох уж этот новый дивный мир

TEX ★★ ()
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