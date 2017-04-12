Состоялся релиз Unigine Superposition!

Изо дня в день одинокий профессор проводит опасные эксперименты в заброшенной учебной аудитории. Одержимый самыми невероятными изобретениями и открытиями, он стремится воплотить свои идеи в жизнь.

Придя сюда рано утром, вам не удается застать его на месте. Странно, ведь всего лишь пару мгновений назад вы отчетливо слышали громкий хлопок из его лаборатории. Что это было?

У вас есть уникальная возможность разобраться, что же произошло, вникнув в суть квантовой теории: внимательно осмотрите приборы, записи, изучите каждую деталь лаборатории — это поможет приподнять завесу тайны над этой историей.