Состоялся релиз Unigine Superposition!
Изо дня в день одинокий профессор проводит опасные эксперименты в заброшенной учебной аудитории. Одержимый самыми невероятными изобретениями и открытиями, он стремится воплотить свои идеи в жизнь.
Придя сюда рано утром, вам не удается застать его на месте. Странно, ведь всего лишь пару мгновений назад вы отчетливо слышали громкий хлопок из его лаборатории. Что это было?
У вас есть уникальная возможность разобраться, что же произошло, вникнув в суть квантовой теории: внимательно осмотрите приборы, записи, изучите каждую деталь лаборатории — это поможет приподнять завесу тайны над этой историей.
Возможности и характеристики
- Задействована новая технология SSRTGI, появившаяся в движке UNIGINE 2. Это технология трассировки лучей, которая, по заявлению авторов, делает наложение света в реальном времени - а также внешний вид теней - настолько реалистичными, насколько это возможно
- Глобальная турнирная таблица для сравнения производительности видеокарт
- Стресс тестирование перегрева
- Изменяемые настройки качества изображения
- Поддержка разрешений 4k и 8k, а также VR-режима (Oculus Rift и HTC Vive)
- Более 900 интерактивных объектов. Интерактивный режим с мини-играми
- Поддержка Windows и Linux
Системные требования:
- GPU:
- AMD Radeon HD 7xxx или выше
- Intel HD 5xxx или выше
- NVIDIA GeForce GTX 6xx или выше
- Видеопамять: 2 GB
- Место на диске: 7 Gb
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