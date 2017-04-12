CIF4 — 1 июля 2017. Поиск докладчиков

1 июля 2017 г. в Москве пройдёт ежегодная конференции CIF 2017.

Заглавная тема CIF 4 — Приватность и Государство.

Всё чаще слышны призывы государственных деятелей и структур к масштабной деанонимизации пользователей Рунета. Способы различны: от хранения трафика пользователей до входа в сеть по паспорту. Что это? Реальная забота государства о гражданах, или попытка получить контроль над свободным виртуальным пространством?

Участие в предыдущих конференциях CIF принимали:

общественные деятели: Дмитрий Мариничев (интернет-омбудсмен), Дмитрий Гудков (депутат Госдумы РФ), Волков Леонид (Общество защиты Интернета), Дамир Гайнутдинов (юрист Ассоциации Агора), члены общественной организации РосКомСвобода и др.;

представители IT-разработчиков: компаний OpenGarden (FireChat), TORproject, Openfactory, специалисты по различным децентрализованным технологиям, независимые разработчики (GoVPN, Librevault и др.);

представители сообществ криптовалют Dash и Bitcoin (Bitcoin Foundation Russia).

Организаторы конференции

Активисты общественной организации «Попробуй поменять реальность» и Пиратской партии России. При поддержке общественной организации РосКомСвобода и Ассоциации Пользователей Интернета.

Стоит отметить: организаторы достаточно независимы и готовы дать возможность выступить представителям различных организаций, взглядов и идей.

CIF 4 (2017)

В программе запланированы две секции: дискуссионная и практическая (техническая).

В первой части вас ждёт дискуссия о том, что важнее: интересы государства или приватность простых пользователей сети. Во второй специалисты расскажут о том, как сохранить анонимность и защитить свои данные от посторонних глаз, а также о современных технологиях децентрализации, которые помогают нам защищать интернет сегодня, и о тех которые придут нам на помощь завтра.

Стать спикером

Мы приглашаем принять участие в качестве спикеров общественных деятелей, представителей ИТ-бизнеса, технических специалистов. Особенно хочется видеть представителей разных точек зрения на вопрос анонимности в сети.

Заявки и предложения можно (нужно) направлять координатору CIF: chegevara29@gmail.com, https://vk.com/chegevara, https://www.facebook.com/CheGevara29

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Также мы начинаем сбор средств на организацию конференции. Как и в прошлые годы, CIF организует независимая группа людей, работающая на голом энтузиазме. О том как оказать помощь, читайте на сайте CIF.

Стать волонтером. Мы приглашаем всех желающих помочь в организации конференции. Обращайтесь к координатору (контакты выше), чем вас занять мы найдём (например, нам нужны операторы).