CIF IV — 1 июля 2017

1 июля в Москве пройдет четвертая ежегодная конференция CIF.

Начало в 13:00, место: г. Москва, Сахаровский центр, ул. Земляной вал, д. 57, стр. 5.

CIF (CryptoInstallFest) — это практическая конференция, во время которой IT-специалисты, юристы и общественные деятели обмениваются мнениями и рассказывают слушателям о текущем положении дел и новых тенденциях в Рунете, в частности, затрагиваются вопросы свободы слова и цензуры в сети, государственного регулирования интернета и самоорганизации отрасли, сохранения анонимности и защиты персональных данных пользователей, новых технологиях децентрализации, которые помогают интернету защищаться от внешних воздействий сегодня, и о тех, которые придут завтра.

Всё больше и больше государство проникает в интернет. Предложения по регулированию сети всё жестче и звучат всё чаще. Антипиратский закон/Закон о блокировках, Пакет Яровой, «Интернет по паспорту» и др.

Что это? Реальная забота государства о гражданах? Защита информационного суверенитета? Или попытка получить контроль над свободным виртуальным пространством?

Программа «Дискуссионная» секция Ирина Левова — куратор рабочей группы «Связь и ИТ» Экспертного совета при Правительстве РФ — «Цифровой кодекс. Нужен сейчас? Можно подождать? Уже поздно?» .

. Саркис Дарбинян — адвокат, ведущий юрист «Роскомсвободы», руководитель «Центра защиты цифровых прав» — «Трансформация Анонимности» .

. Александр Исавнин — «.., дай порулить!» Кто управляет Интернетом и как им поуправлять могут присутствующие» .

. Михаил Климарёв — директор компании «Freeely» и аналитического агентства «Точка отсчета» — «Четвертая поправка: чем электронная слежка в США отличается от российской». «Блокчейн» секция Михаил Шляпников — фермер — «ICO Колионово. Из виртуальной экономики на землю» .

. Денис Солдатов — блокчейн-энтузиаст, DevOps в компании Parity Technologies — «Технология Ethereum и смарт-контракты. Основные возможности и перспективы блокчейн технологии Ethereum» .

. Леонид Волков — ФБК, ОЗИ — «Проблематика сбора средств в криптовалюте на общественные кампании». Практическая секция Леонид Евдокимов — TorProject — «OONI — открытые данные об интернет-фильтрации в мире» .

. Сильван Гебхардт — YaaS Master bei Openfactory — «Практическое применение криптографии в собственных магистральных каналах» (доклад на английском языке) .

. Niels ten Oever — Глава Цифрового Департамента Article 19 (Лондон) — «Rights: Infrastructure and the Law» (Доклад на английском языке) .

. «4ёрт» — «Альтернативные прошивки для „роутеров“ (OpenWRT, pfSense)» .

. КриптоПати — децентрализованное, глобальное движение для обучения использованию технологий защиты приватности в повседневной жизни и основополагающим понятиям их работы самым обычным людям. Приходите на КриптоПати, чтобы научиться или научить использовать базовые криптографические инструменты. Обучения самому базовому криптографическому ПО (такому как анонимная сеть Tor, PGP/GPG для шифрования почты/файлов, OTR для шифрования чатов). Организаторы конференции: общественная организация «Попробуй поменять реальность» и Пиратская партия России. При поддержке общественной организации РосКомСвобода и Ассоциации Пользователей Интернета. Вход бесплатный. Нынешняя конференция, как и две предыдущие, свободна и бесплатна для посещения. Потому мы объявили краудфандинг, подробности и способы оказания помощи на сайте конференции.

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