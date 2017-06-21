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Stellarium 0.16.0

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21 июня состоялся выпуск Stellarium 0.16.0 — свободного планетария, визуализирующего реалистичное ночное небо, как если бы вы смотрели на него невооружённым глазом либо через бинокль или телескоп.

Основные изменения в этой версии:

  • Новый плагин «Дистанционная синхронизация», который обеспечивает синхронизацию состояния для нескольких экземпляров Stellarium, работающих в сети.
  • Несферические модели малых тел Солнечной системы.
  • Файл данных о телах Солнечной системы разбит на две части.
  • Расширение функционала «Астрономических расчётов» - Вечерние события, графики,.. (остальные инструменты были существенно переработаны).
  • Объекты глубокого космоса: в сводный базовый каталог добавлены данные из ещё трёх каталогов (Атлас пекулярных галактик [Arp], Каталог взаимодействующих галактик [VV], Каталог галактических планетарных туманностей [PK]). Стандартная редакция каталога теперь содержит более 83000 объектов глубокого космоса. Кроме этого для продвинутых пользователей подготовлена расширенная редакция этого же каталога, содержащая более миллиона объектов.
  • Две новые культуры неба: беларуская и гавайская.
  • Плагин управления телескопами научился поддерживать систему RTS2 (теперь можно в том числе следить за ИСЗ при помощи телескопа).
  • Добавлена поддержка GPS устройств для получения координат.

Также команда разработчиков обновила до актуального состояния руководство пользователя, в результате получилась книга объёмом 322 страницы.

>>> Полный список изменений

>>> Руководство пользователя

>>> Официальный сайт

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Проверено: leave ()

Расширение функционала «Астрономических расчётов» - Вечерние события, графики,.. (остальные инструменты были существенно переработаны).

Корректоры, сделайте хотя бы так, стыд же:

Расширение функционала «Астрономических расчётов» — вечерние события, графики… (остальные инструменты были существенно переработаны).

А так, очень круто, нужно скачать.
Особенно:

Несферические модели малых тел Солнечной системы.
Расширение функционала «Астрономических расчётов»
Объекты глубокого космоса

awesomebuntu ()

Беларуская культура неба — серьезно, что это? Поверия кривичей и дреговичей на то время, как бы их представления, космология древних славян?

Bruce_Lee ()

Надо выгравировать на кубке «Спасибо alex-w за сладостные секунды». Здоровская программа. Правда, долго уже в ней не залипал, наигрался уже, но сколько нам открытий чудных принесла программа, я через неё сына с космосом знакомил, а то у нас на небе ничего не видать стало, город засветил всё, да облачность постоянная.

Chelobaka ★★★ ()
Open Source