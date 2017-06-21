21 июня состоялся выпуск Stellarium 0.16.0 — свободного планетария, визуализирующего реалистичное ночное небо, как если бы вы смотрели на него невооружённым глазом либо через бинокль или телескоп.

Основные изменения в этой версии:

Новый плагин «Дистанционная синхронизация», который обеспечивает синхронизацию состояния для нескольких экземпляров Stellarium, работающих в сети.

Несферические модели малых тел Солнечной системы.

Файл данных о телах Солнечной системы разбит на две части.

Расширение функционала «Астрономических расчётов» - Вечерние события, графики,.. (остальные инструменты были существенно переработаны).

Объекты глубокого космоса: в сводный базовый каталог добавлены данные из ещё трёх каталогов (Атлас пекулярных галактик [Arp], Каталог взаимодействующих галактик [VV], Каталог галактических планетарных туманностей [PK]). Стандартная редакция каталога теперь содержит более 83000 объектов глубокого космоса. Кроме этого для продвинутых пользователей подготовлена расширенная редакция этого же каталога, содержащая более миллиона объектов.

Две новые культуры неба: беларуская и гавайская.

Плагин управления телескопами научился поддерживать систему RTS2 (теперь можно в том числе следить за ИСЗ при помощи телескопа).

Добавлена поддержка GPS устройств для получения координат.

Также команда разработчиков обновила до актуального состояния руководство пользователя, в результате получилась книга объёмом 322 страницы.

>>> Полный список изменений

>>> Руководство пользователя

>>> Официальный сайт