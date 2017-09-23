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Stellarium 0.16.1

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22 сентября состоялся выпуск Stellarium 0.16.1 — свободного планетария, визуализирующего реалистичное ночное небо, как если бы вы смотрели на него невооружённым глазом либо через бинокль или телескоп.

В данной версии добавлено 35 улучшений и функциональных особенностей, исправлено 55 ошибок (включая 22 различных обновления, которые формально не являются ошибками). Основные изменения коснулись поддержки объектов глубокого космоса (добавлена поддержка 3-х новых каталогов и отрисовка контуров ОГК), визуализации культур неба (оптимизации + добавление различных типов астеризмов и вспомогательных линий), астрономических расчётов (улучшения и оптимизации в расчётной части + добавлен экспорт данных) и графического интерфейса (изменения сделаны как в базовой части, так и в плагинах).

Кроме этого руководство пользователя было обновлено до актуального состояния.

>>> Официальный сайт

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Проверено: Shaman007 ()

Stellarium Mobile для Android (форк официального мобильного приложения)

Форк с улучшениями и расширенным функционалом

Детали и обсуждение (в том числе и портов под другие мобильные ОС)

www.linux.org.ru/forum/mobile/13501045

atsym ★★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)
Open Source