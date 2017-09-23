22 сентября состоялся выпуск Stellarium 0.16.1 — свободного планетария, визуализирующего реалистичное ночное небо, как если бы вы смотрели на него невооружённым глазом либо через бинокль или телескоп.

В данной версии добавлено 35 улучшений и функциональных особенностей, исправлено 55 ошибок (включая 22 различных обновления, которые формально не являются ошибками). Основные изменения коснулись поддержки объектов глубокого космоса (добавлена поддержка 3-х новых каталогов и отрисовка контуров ОГК), визуализации культур неба (оптимизации + добавление различных типов астеризмов и вспомогательных линий), астрономических расчётов (улучшения и оптимизации в расчётной части + добавлен экспорт данных) и графического интерфейса (изменения сделаны как в базовой части, так и в плагинах).

Кроме этого руководство пользователя было обновлено до актуального состояния.

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