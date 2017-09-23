Серия видеоуроков «Основы работы в LibreCAD»

Олег Лабан опубликовал серию видеоуроков посвящённых основам работы в свободной 2D САПР LibreCAD.
- Урок 1: «Установка и базовые настройки программы»
- Урок 2: «Базовые инструменты»
- Урок 3: «Создание собственной панели»
- Урок 4: «Позиционирование на листе»
- Урок 5: «Командная строка»
- Урок 6: «Привязка»
- Урок 7: Практика (ч.1)
- Урок 7: Практика (ч.2)
- Урок 8: «Подпись чертежей и нанесение размеров»
- Урок 9: «Слои»
- Урок 10: «Вкладка Изменить»
- Урок 11: «График»
- Урок 12: «Рамки»
- Урок 13: «Экспорт в PDF»
- Завершающий урок
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