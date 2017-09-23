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Серия видеоуроков «Основы работы в LibreCAD»

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Олег Лабан опубликовал серию видеоуроков посвящённых основам работы в свободной 2D САПР LibreCAD.

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Проверено: Shaman007 ()
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