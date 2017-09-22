CloudCross v1.4.1-rc1 - объявлено открытое тестирование.

CloudCross — кроссплатформенный консольный клиент для различных облачных хранилищ (Google Drive, Dropbox, Yandex.Disk, Облако Mail.Ru и OneDrive).
С момента выхода последней версии прошло уже полгода. Все это время проект достаточно активно развивался. Векторами развития были выбраны стабилизация существующего кода и реализация модуля FUSE. Да, наконец то облака можно монтировать в файловую систему.
Таким образом, CloudCross имеет статус релиз-кандидата, а вот FUSE находится в стадии альфы.
Из изменений в основной программе стоит отметить:
- добавлена опция --filter-type;
- .include- и .exclude-файлы теперь могут содержать не только wildcards, но и регулярные выражения в Perl-стиле (спасибо @futuarmo);
- исправлено несколько ошибок (#27, #26, #24, #14 и #15);
- добавлена возможность многопоточной загрузки/выгрузки файлов;
- множество исправлений и улучшений для уменьшения использования памяти.
Что касается FUSE-подсистемы — она имеет на сегодняшний день несколько ограничений:
- не работает монтирование Mail.Ru Cloud;
- не работает операция переименования файлов и папок;
- не работает операция перемещения внутри смонтированного облака.
В остальном модуль FUSE работоспособен и пригоден для тестирования.
Учитывая все вышесказанное, все заинтересованные пользователи и программисты приглашаются для открытого тестирования обоих продуктов.
Исходные коды доступны на GitHub.
Все issues и pull requests будут рассматриваться в кратчайшие сроки.
>>> Сайт проекта