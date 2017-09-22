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НовостиLinux General

CloudCross v1.4.1-rc1 - объявлено открытое тестирование.

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CloudCross — кроссплатформенный консольный клиент для различных облачных хранилищ (Google Drive, Dropbox, Yandex.Disk, Облако Mail.Ru и OneDrive).

С момента выхода последней версии прошло уже полгода. Все это время проект достаточно активно развивался. Векторами развития были выбраны стабилизация существующего кода и реализация модуля FUSE. Да, наконец то облака можно монтировать в файловую систему.

Таким образом, CloudCross имеет статус релиз-кандидата, а вот FUSE находится в стадии альфы.

Из изменений в основной программе стоит отметить:

  • добавлена опция --filter-type;
  • .include- и .exclude-файлы теперь могут содержать не только wildcards, но и регулярные выражения в Perl-стиле (спасибо @futuarmo);
  • исправлено несколько ошибок (#27, #26, #24, #14 и #15);
  • добавлена возможность многопоточной загрузки/выгрузки файлов;
  • множество исправлений и улучшений для уменьшения использования памяти.

Что касается FUSE-подсистемы — она имеет на сегодняшний день несколько ограничений:

  • не работает монтирование Mail.Ru Cloud;
  • не работает операция переименования файлов и папок;
  • не работает операция перемещения внутри смонтированного облака.

В остальном модуль FUSE работоспособен и пригоден для тестирования.

Учитывая все вышесказанное, все заинтересованные пользователи и программисты приглашаются для открытого тестирования обоих продуктов.

Исходные коды доступны на GitHub.

Все issues и pull requests будут рассматриваться в кратчайшие сроки.

>>> Сайт проекта

Ответ на: комментарий от atsym

В ихнем сайте написано

CloudCross it's open source software for the synchronization of local files and folders with multiple cloud storages.

On this moment CloudCross supports sync with Yandex.Disk Google Drive Cloud mail.ru OneDrive and Dropbox. This program was written in pure Qt, without any third-party libraries. The program works with Qt version 5 and above. Qt version 4.x are not supported. Ни слова про консольный клиент...

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от atsym

Что за язык программирования-то — «pure Qt»?

А вот такой. И без специального Qt-препроцессора этот код обычным компилятором не соберётся. Ты что, никогда не видел код на Qt?

JacobTwoTwo ()

Лучше бы cadaver пилили. Работать cadaver работает, но расшаривать файло в нём невозможно. И это основной его недостаток. Если выложить логин и пароль, то другие люди смогут заходить в аккаунт юзера и от его имени скачивать файло, однако...

saahriktu ★★★★ ()
Linux General