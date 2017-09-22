CloudCross v1.4.1-rc1 - объявлено открытое тестирование.

CloudCross — кроссплатформенный консольный клиент для различных облачных хранилищ (Google Drive, Dropbox, Yandex.Disk, Облако Mail.Ru и OneDrive).

С момента выхода последней версии прошло уже полгода. Все это время проект достаточно активно развивался. Векторами развития были выбраны стабилизация существующего кода и реализация модуля FUSE. Да, наконец то облака можно монтировать в файловую систему.

Таким образом, CloudCross имеет статус релиз-кандидата, а вот FUSE находится в стадии альфы .

Из изменений в основной программе стоит отметить:

добавлена опция --filter-type;

.include- и .exclude-файлы теперь могут содержать не только wildcards, но и регулярные выражения в Perl-стиле (спасибо @futuarmo);

исправлено несколько ошибок (#27, #26, #24, #14 и #15);

добавлена возможность многопоточной загрузки/выгрузки файлов;

множество исправлений и улучшений для уменьшения использования памяти.

Что касается FUSE-подсистемы — она имеет на сегодняшний день несколько ограничений:

не работает монтирование Mail.Ru Cloud;

не работает операция переименования файлов и папок;

не работает операция перемещения внутри смонтированного облака.

В остальном модуль FUSE работоспособен и пригоден для тестирования.

Учитывая все вышесказанное, все заинтересованные пользователи и программисты приглашаются для открытого тестирования обоих продуктов.

Исходные коды доступны на GitHub.

Все issues и pull requests будут рассматриваться в кратчайшие сроки.

>>> Сайт проекта