CloudCross 1.4.0

можно в фб, можно на гитхаб, а можно и здесь))

< «Когда добавят $MY_FAVORITE_CLOUD_STORAGE_PROVIDER??»

Какой юзкейс для этого? Я, наоборот, подумываю убрать гугл из умолчания. Иногда по запаре забываешь указать провайдера и выхватываешь траблы...