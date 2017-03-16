Состоялся выпуск кроссплатформенного консольного клиента для различных облачных хранилищ CloudCross 1.4.0.
В новой версии увеличилось количество поддерживаемых облачных платформ. Теперь наряду с Google Drive, Dropbox, Yandex.Disk и Облаком Mail.Ru поддерживается OneDrive — облачная платформа от Microsoft.
Также добавлена возможность просмотра свободного/занятого объёма в облаке.
На сегодняшний день имеется:
- поддержка Yandex.Disk, Dropbox, Google Drive, OneDrive и Облака Mail.Ru;
- конвертация «на лету» из офисных форматов в формат Google Docs и обратно;
- возможность определения приоритета синхронизации локальных файлов над файлами в облаке или наоборот;
- поддержка чёрных и белых списков файлов для синхронизации;
- загрузка файлов в облако по ссылке (кроме OneDrive);
- работа с облаком через прокси-серверы HTTP и SOCKS5.
На сайте проекта вы можете найти собранные бинарные пакеты для популярных дистрибутивов.
>>> Исходный код
>>> Сайт проекта