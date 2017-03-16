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НовостиLinux General

CloudCross 1.4.0

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Состоялся выпуск кроссплатформенного консольного клиента для различных облачных хранилищ CloudCross 1.4.0.

В новой версии увеличилось количество поддерживаемых облачных платформ. Теперь наряду с Google Drive, Dropbox, Yandex.Disk и Облаком Mail.Ru поддерживается OneDrive — облачная платформа от Microsoft.

Также добавлена возможность просмотра свободного/занятого объёма в облаке.

На сегодняшний день имеется:

  • поддержка Yandex.Disk, Dropbox, Google Drive, OneDrive и Облака Mail.Ru;
  • конвертация «на лету» из офисных форматов в формат Google Docs и обратно;
  • возможность определения приоритета синхронизации локальных файлов над файлами в облаке или наоборот;
  • поддержка чёрных и белых списков файлов для синхронизации;
  • загрузка файлов в облако по ссылке (кроме OneDrive);
  • работа с облаком через прокси-серверы HTTP и SOCKS5.

На сайте проекта вы можете найти собранные бинарные пакеты для популярных дистрибутивов.

>>> Исходный код

>>> Сайт проекта

Ответ на: комментарий от Aceler

можно в фб, можно на гитхаб, а можно и здесь))

< «Когда добавят $MY_FAVORITE_CLOUD_STORAGE_PROVIDER??»

Какой юзкейс для этого? Я, наоборот, подумываю убрать гугл из умолчания. Иногда по запаре забываешь указать провайдера и выхватываешь траблы...

CreepingDeath ()
Ответ на: комментарий от ptah_alexs

Поддержка owncloud будет?

C owncloud проблема вот в чем - надо иметь настроенный инстанс, причем, грамотно настроенный. У меня доступа к таковому нет. Соответственно не на чем тестировать. Ну и плюсом, REST у него, какой то странный. В общем, пока все под вопросом

CreepingDeath ()
Ответ на: комментарий от Rousk

У Mega нет публичного REST API, а есть клиентские библиотеки, которые придется как то вкорячивать в программу или реверсить протокол. Хотя провайдер, конечно, зачетный и , думаю, рано или поздно Mega все же будет.

CreepingDeath ()
Ответ на: комментарий от CreepingDeath

C owncloud проблема вот в чем - надо иметь настроенный инстанс, причем, грамотно настроенный. У меня доступа к таковому нет.

Возьми на rhcloud готовый.

Aceler ★★★★★ ()

Какая фигня. Ещё один клиент не нужен. Нужен фусе драйвер, который монтирует 100 гигов, забивая 7 гуглоаккаунтов по 15 гигов шифромусора

TooPar ()

FeatureRequest: вынести реализации API в отдельные библиотеки и сделать сборку модульной. Отдельные библиотеки смогут упростить написание FUSE FS для облачных хранилищ, переиспользование кода, потенциально дополнительные сторонние патчи, и т.д.

Chaser_Andrey ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от einhander

Когда починят #14? А то место кончается из-за дубликатов.

Дык, вроде, оно починилось уже. По крайней мере в арче. Там косяк вылез, то ли после обновления qt, то ли в гугле чето меняли.

CreepingDeath ()
Ответ на: комментарий от CreepingDeath

Начнём с того, что WebDAV по своей архитектуре REST ;-)

А лучше он тем, что его поддерживают всякие корпоративные хранилища, типа Alfresco или Zimbra, да тот же OwnCloud, а также тем, что при появлении новых провайдеров, поддерживающих WebDAV, не нужно будет ждать реализации.

Aceler ★★★★★ ()
Linux General