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НовостиLinux General

Релиз systemd v233

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Неотвратимо, но без ненужного пафоса, в начале этого месяца состоялся долгожданный (почти 4 месяца) релиз systemd версии 233.

Systemd, если кто до сих пор не в курсе, это воплощение plumbing layer для GNU/Linux — набор программ и библиотек, обеспечивающий жизненный цикл демонов и их совокупностей (сессий, в том числе и начальную загрузку): запуск, остановка, отслеживание зависимостей, логгирование и т. д.

Помимо исправления замеченных ошибок, в данном релизе хочется отметить следующее:

  • возможность выбора версии cgroup через параметр ядра;
  • файлы политик dbus теперь устанавливаются в /usr;
  • все сопутствующие python-скрипты переведены на 3 версию;
  • юниты типа notify теперь обязаны сообщать READY=1 при загрузке;
  • команды из ExecStopPost теперь выполняются независимо от успешности запуска юнита;
  • опция RestrictNamespaces для контроля доступа сервисов к различным пространствам имён;
  • поддержка dm-verity;
  • опция ListenPort для DHCP клиента.

Что особенно приятно, в списке контрибьюторов есть и русские фамилии — можем ведь!

И да воспоследует пламенное, но корректное обсуждение :)

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Проверено: jollheef ()

неудобная в использовании лишняя сущность, к тому же слабо готовая для продакшена. надеюсь, в будущем появится нормальная реализация инита, которая впитает в себя в т.ч. и опыт systemd. а пока фанаты пусть обкатывают на себе.

anonymous ()

Я думаю вот что. Я сравнивают Systemd с svchost.exe в Windows, говоря что Linux ныне будет больше похож на закрытую систему, прямым образом намекая на Microsoft Windows, которая скрывает от пользователя и администратора — какие же события происходят в системе, предоставляя лишь журнал событий, который дает информацию так сказать — порционно — условно говоря, что Вам положено видеть, то и смотрите. Остальное останется в тайне. И да, для людей преследующих оригинальную философию Unix об открытом коде и полном раскрытии о происходящих в системе манипуляциях по сути остаются лишь BSD дистрибутивы — такие как NetBSD, FreeBSD и OpenBSD.

Odalist ★★★★★ ()

Ни разу не использовал, зачем оно нужно нормальному современному человеку? Вполне устраивают и отлично работают: openrc, runit, например.

А здесь мне представляется рассчитано на лоха или типа того, дескать, 

Соглашайся быть богатым,
Соглашайся быть счастливым.
Оставайся, мальчик, с нами —
Будешь нашим королём,
Ты будешь нашим королём!

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Я сравнивают Systemd с svchost.exe в Windows

Если уж сравнивать, то с smss.exe + services.exe
Впрочем, это глупое занятие.

Релиз systemd
И да воспоследует пламенное, но корректное обсуждение :)

«Ключ на старт. Зажигание!»

Kuzz ★★ ()
Ответ на: комментарий от AS

почему, например банально я ствалю свежий релиз федорки и хочу за пол часика всё настроить, мне gui к systemd бы пригодился, а то там есть нектороые демоны которые вырубать приходица (допустим dnf cache update и т.д.).

eR ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от pftBest

да, он постоянно у меня стоит, первым делом его ставлю, но он токо рулит запущенными демонами уже, а мне эти, короче незнаю как обьяснить, юниты или чё там надо отключать.

eR ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Dmitry_Sokolowsky

Я например в силу характера сторонник монолитных решений, так как ценю функциональность и удобство интеграции компонентов (выдать массив объектов в виде строки как делает ls а потом обратно распарсить в mc для меня полный бред). Вот мне стало интересно, проявляется ли подобная польза от интеграции в systemd или оно делает то, с чем и набор независимых утилит отлично справился бы.

q0tw4 ★★ ()
Ответ на: комментарий от eR

Тогда не понятно почему ты написал

токо рулит запущенными демонами уже,
а мне эти юниты или чё там надо отключать.

Хотя он точно умеет это делать,

и показывает не только запущенные, а все подряд, даже есть кнопки включить/выключить и запустить/остановить

pftBest ★★ ()
Последнее исправление: pftBest (всего исправлений: 4)
Linux General