Релиз systemd v233

Неотвратимо, но без ненужного пафоса, в начале этого месяца состоялся долгожданный (почти 4 месяца) релиз systemd версии 233.

Systemd, если кто до сих пор не в курсе, это воплощение plumbing layer для GNU/Linux — набор программ и библиотек, обеспечивающий жизненный цикл демонов и их совокупностей (сессий, в том числе и начальную загрузку): запуск, остановка, отслеживание зависимостей, логгирование и т. д.

Помимо исправления замеченных ошибок, в данном релизе хочется отметить следующее:

возможность выбора версии cgroup через параметр ядра;

файлы политик dbus теперь устанавливаются в /usr;

все сопутствующие python-скрипты переведены на 3 версию;

юниты типа notify теперь обязаны сообщать READY=1 при загрузке;

команды из ExecStopPost теперь выполняются независимо от успешности запуска юнита;

опция RestrictNamespaces для контроля доступа сервисов к различным пространствам имён;

поддержка dm-verity;

опция ListenPort для DHCP клиента.

Что особенно приятно, в списке контрибьюторов есть и русские фамилии — можем ведь!

И да воспоследует пламенное, но корректное обсуждение :)

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