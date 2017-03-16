Релиз systemd v233

Неотвратимо, но без ненужного пафоса, в начале этого месяца состоялся долгожданный (почти 4 месяца) релиз systemd версии 233.
Systemd, если кто до сих пор не в курсе, это воплощение plumbing layer для GNU/Linux — набор программ и библиотек, обеспечивающий жизненный цикл демонов и их совокупностей (сессий, в том числе и начальную загрузку): запуск, остановка, отслеживание зависимостей, логгирование и т. д.
Помимо исправления замеченных ошибок, в данном релизе хочется отметить следующее:
- возможность выбора версии cgroup через параметр ядра;
- файлы политик dbus теперь устанавливаются в /usr;
- все сопутствующие python-скрипты переведены на 3 версию;
- юниты типа notify теперь обязаны сообщать READY=1 при загрузке;
- команды из ExecStopPost теперь выполняются независимо от успешности запуска юнита;
- опция RestrictNamespaces для контроля доступа сервисов к различным пространствам имён;
- поддержка dm-verity;
- опция ListenPort для DHCP клиента.
Что особенно приятно, в списке контрибьюторов есть и русские фамилии — можем ведь!
И да воспоследует пламенное, но корректное обсуждение :)
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