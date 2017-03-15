Valve наняла Кита Паккарда для работы по улучшению графического стека Linux

Компания Valve, создатель и владелец игрового сервиса Steam, наняла в качестве консультанта Кита Паккарда (Keith Packard) — активного разработчика Debian, одного из ветеранов разработки X11/Xorg (а также Wayland) и лидера проекта X.Org — для работы по улучшению графической составляющей Linux. Улучшения, которыми будет заниматься Кит, будут направлены в первую очередь на работу устройств виртуальной реальности (VR). Ранее Valve выпустила бета-версию SteamVR — API, позволяющего разработчикам игр (и не только) создавать VR-контент для GNU/Linux.

Valve серьёзно взялась за доработку свободных графических драйверов для AMD Radeon. К компании ранее присоединились Timothy Arceri, Andres Rodriguez и Samuel Pitoiset, которые внесли очень много улучшений и оптимизаций в свободный драйвер RADV (Radeon Vulkan); помимо этого, Timothy добавил поддержку дискового кеширования шейдеров в R600g и RadeonSI, что подняло производительность и уменьшило время запуска многих игр.

Также совсем недавно разработчик LLVM-бэкенда для драйвера AMDGPU Tom Stellard покинул AMD и присоединился к Red Hat, где также продолжит работу над AMDGPU LLVM и RADV.

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