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НовостиLinux General

Valve наняла Кита Паккарда для работы по улучшению графического стека Linux

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Компания Valve, создатель и владелец игрового сервиса Steam, наняла в качестве консультанта Кита Паккарда (Keith Packard) — активного разработчика Debian, одного из ветеранов разработки X11/Xorg (а также Wayland) и лидера проекта X.Org — для работы по улучшению графической составляющей Linux. Улучшения, которыми будет заниматься Кит, будут направлены в первую очередь на работу устройств виртуальной реальности (VR). Ранее Valve выпустила бета-версию SteamVR — API, позволяющего разработчикам игр (и не только) создавать VR-контент для GNU/Linux.

Valve серьёзно взялась за доработку свободных графических драйверов для AMD Radeon. К компании ранее присоединились Timothy Arceri, Andres Rodriguez и Samuel Pitoiset, которые внесли очень много улучшений и оптимизаций в свободный драйвер RADV (Radeon Vulkan); помимо этого, Timothy добавил поддержку дискового кеширования шейдеров в R600g и RadeonSI, что подняло производительность и уменьшило время запуска многих игр.

Также совсем недавно разработчик LLVM-бэкенда для драйвера AMDGPU Tom Stellard покинул AMD и присоединился к Red Hat, где также продолжит работу над AMDGPU LLVM и RADV.

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Проверено: Aceler ()

Вот эт новости! Вальвы серьезно берутся за линукс, надеюсь выйдет геймерская платформа всех времен и народов, да еще и которую можно будет хакать.

loz ★★★★★ ()

А какие версии mesa и llvm нужны, чтобы radv потестить (последние релизные можно, или только гит)? И как он вообще? Хоть для чего-то пригоден?

Ivan_qrt ★★★ ()

Недавно я поставил Metro 2033 Redux под Linux и поразился РАЗНИЦЕЙ в графоне - под Linux он выглядел намного четче и сочнее, и главное освещение намного реалистичнее. Не знаю с чем это связано, я играю под Нвидией, и эта игра стоит под Windows и Linux, прошел сначала под Windows, а потом поставил в Linux и офигел - графон то РЕАЛЬНО ЛУЧШЕ. Может и правда эти ребята из Вальве продвигают графоний под Linux? Или драйвера Нвидии под Linux лучше? Или все вместе? Я не ошибся, в Linux в этой игре реально все лучше.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ну хз что там сочнее...

Я играл в метро2033 ( тот что 2ой ) где 3-4 года назад под линь. Ну вроде весь прошел более менее. Недавно редукс подвернулся в стиме дай думаю вспомню и попробую, комп уже мощнее того ... Графон на минимумем играть вообще невозможно, жуткие тормоза, бросил гаму. Так что тот что не РЕДУКС на более слабом железе не тормозил. А у этого редукса тормоза полные :(

mx__ ★★ ()
Последнее исправление: mx__ (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от mx__

Не-Redux графоном хуже вышел под Linux, а Redux благодаря последней (на то время) версии OpenGL нахватал больше фишек под Linux, и графика по словам разработчиков действительно лучше в Redux под линь.

anonymous ()

1. Он Кит Паккард, а не Кейт.

2. Этот человек в том числе несёт ответственность за необходимость править ручками xml из под рута для настройки шревтов. Я бы не радовался так сильно.

hateyoufeel ★★★ ()
Ответ на: комментарий от hateyoufeel

из под рута

4.2

править ручками

Он не виноват в том, что никто не удосужился написать вменяемый гуй.

xml

Был бы там yaml или ini-like — ничего бы не изменилось.

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от te111011010

Чувак, нативный Steam — это и так DRM по самое не могу. Хуже они просто не смогут без потери аудитории.

И да, из-за GPL эти разработки будут применяться везде. Они ведь не Steam допиливают, а сам Linux.

Vsevolod-linuxoid ★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

недавно поставил, говоришь? Скриншотеги в студию.

Особенно интересует место, когда впервые появляется Хантер. На нам дрова с еврейской оптимизацией проверяют. Есть пылинки на свету - всё нормально, нету - опять хуанг такой хуанг

TooPar ()
Последнее исправление: TooPar (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от te111011010

Не может быть всё так хорошо. Где-то есть подвох. Наверняка, как доведут до ума, сделают так, чтобы их игори запускались только на steam machine на оригинальной steamOS.

Им, кроме игр, шапки же продавать ещё надо, чем больше мест где их купят, тем им лучше.

будут направлены в первую очередь на работу устройств виртуальной реальности (VR)

Шапки-то теперь трехмерные, похоже.

orm-i-auga ★★★★ ()

Хоть стим и проприетарщики, но от этого решения сообществу будет принесена польза. За это можно сказать им «Спасибо!», не забывая, конечно, бойкотировать непосредственно несвободную платформу Steam.

Chaser_Andrey ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Он не виноват в том, что никто не удосужился написать вменяемый гуй.

Типичная отмаза придурков из freedesktop.org. Запиливают кривой переусложнённый стандарт, а потом ноют что никто его осиливать не собирается. Что шревты, что меню.

Был бы там yaml или ini-like — ничего бы не изменилось.

Ты серьёзно считаешь, что xml настолько же удобно редактировать руками, как и ini? Ловите наркомана!

hateyoufeel ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Valman_new

Можно на них не обращать внимания.

Пока не придут тюремщики и не напомнят тебе о них...

Это как верить в сказки об анонимности и безопасности в сети, пока WikiLeaks не опубликуют очередную порцию инструментов ЦРУ для слежки за пользователями.

"- Big Brother watching you!" (c) 1984

atsym ★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)
Linux General