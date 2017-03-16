13 марта состоялся релиз LLVM 4.0.0. LLVM - это набор компонентов и технологий для создания трансляторов языков программирования.

Основные новые возможности новой версии:

экспериментальная поддержка сопрограмм (Coroutines in LLVM)

поддержка (пока экспериментальная) AVR включена в официальную версию и дальнейшая ее разработка будет происходить в основной ветви исходного кода LLVM

соглашения о вызовах __vectorcall (разработано Microsoft) и __regcall (разработано Intel)

Также с 4.0.0 проект LLVM присоединился к гонке версий: новая схема номеров версий предусматривает увеличение мажорной версии с каждым новым релизом (т.е. следующий мажорный релиз будет 5.0.0); обновления к 4.0.0 будут нумероваться 4.0.x.

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