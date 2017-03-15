Вышла BuguRTOS-3.0.0!

Тринадцитого марта 2017 года состоялся вышла очередная версия встраиваемой ОСРВ BuguRTOS.
После выпуска второй версии BuguRTOS была получена обратная связь от ползователя Endag, с просьбой разъяснить использование примитивов синхронизации и сделать API более понятным для новых пользователей.
В ходе дальнейшей переписки был выявлен ряд ошибок и недостатков в ядре BuguRTOS и библиотеке native. Результатом стала переработка ядра и библиотеки.
В BuguRTOS-3.0.0 введены следующие изменения:
- Внесены изменения в API, облегчающие понимание использования возможностей ОС.
- Ядро переаботано с целью повышения производительности, в том числе внесены следующие изменения:
- Добавлена возможность асинхронного IPC на атомарных операциях (если архитектура их не поддерживает, — используется эмуляция).
- Для Cortex-M добавлена реализация поиска в битовой карте на инструкции CLZ.
- Для Cortex-M изменен макрос BGRT_ISR, теперь обработчики аппаратных прерываний вытесняемы.
- Исправлены три ошибки.
- Добавлена возможность назначать для счетных семафоров процесс-хозяин, наследующий приоритеты заблокированных процессов.
- Переработана структура файловой системы для платформенно-зависимого кода.
>>> Подробности