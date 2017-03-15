Вышла BuguRTOS-3.0.0!

Тринадцитого марта 2017 года состоялся вышла очередная версия встраиваемой ОСРВ BuguRTOS.

После выпуска второй версии BuguRTOS была получена обратная связь от ползователя Endag, с просьбой разъяснить использование примитивов синхронизации и сделать API более понятным для новых пользователей.

В ходе дальнейшей переписки был выявлен ряд ошибок и недостатков в ядре BuguRTOS и библиотеке native. Результатом стала переработка ядра и библиотеки.

В BuguRTOS-3.0.0 введены следующие изменения:

Внесены изменения в API, облегчающие понимание использования возможностей ОС.

Ядро переаботано с целью повышения производительности, в том числе внесены следующие изменения: Добавлена возможность асинхронного IPC на атомарных операциях (если архитектура их не поддерживает, — используется эмуляция). Для Cortex-M добавлена реализация поиска в битовой карте на инструкции CLZ. Для Cortex-M изменен макрос BGRT_ISR, теперь обработчики аппаратных прерываний вытесняемы.

Исправлены три ошибки.

Добавлена возможность назначать для счетных семафоров процесс-хозяин, наследующий приоритеты заблокированных процессов.

Переработана структура файловой системы для платформенно-зависимого кода.

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