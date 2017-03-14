6 критических уязвимостей в Adobe Flash

Компания Adobe во вторник исправила 7 уязвимостей в Flash Player, 6 из которых могут приводить к удаленному исполнению кода.

Adobe заявила что не располагает информацией об использовании уязвимостей злоумышленниками, но призывает обновить Flash для пользователей Windows, macOS, Linux и Chrome OS.

Согласно бюллетени безопасности Adobe, уязвимости присутствуют в версиях 24.0.0.221 и ранее. CVE-2017-2997 — переполнение буфера (Tao Yan).

CVE-2017-2998, CVE-2017-2999 — повреждение памяти (Tao Yan).

CVE-2017-3000 — уязвимость генератора случайных чисел, которая может привести к раскрытию конфиденциальной информации (Wang Chenyu и Wu Hongjun).

CVE-2017-3001, CVE-2017-3002, CVE-2017-3003 — использование памяти после освобождения (Yuki Chen).

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