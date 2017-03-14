Intel сообщила об увеличении поддержки FreeBSD

Из записи сотрудника Intel Iman Sousou:

Сообщество проекта FreeBSD больше 30 лет разрабатывало и обновляло критически важную операционную систему на которой работают сервера, персональные компьютеры и встроенные устройства.

Благодаря продвинутым возможностям сети, безопасности и хранения данных FreeBSD стала выбором Intel для встроенных устройств, а также техники, использующей возможности сети и хранения данных Intel.

Мы получали важные отзывы от наших клиентов о нужде большей и своевременной поддержки FreeBSD на платформах Intel.

Начиная с сегодняшнего дня, Intel начинает более активно и тесно сотрудничать с организацией FreeBSD Foundation чтобы обеспечить поддержку драйверов, инструментов и приложений нужных для техники хранения данных на основе Intel® SSD, сообществу.

Cотрудничество также обеспечит своевременную поддержку для будущих продуктов Intel® 3D XPoint™.

Сотрудничество Intel с FreeBSD Foundation — ещё один пример наших обязательств обеспечения поддержки различных операционных систем на наших платформах в коммерческом секторе, а также в сообществе OpenSource. Мы с нетерпением ждём увеличения нашего общего успеха с сообществом FreeBSD.