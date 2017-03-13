12-13 апреля 2017 года состоится IX Сибирский форум «Индустрия Информационных Систем».

12-13 апреля 2017 года в Технопарке Новосибирского Академгородка состоится IX Сибирский форум «Индустрия Информационных Систем». Организатор — ассоциация «СибАкадемСофт».

Форум проводится с 2002 года и является одной из крупнейших площадок взаимодействия ведущих российских ИТ-предприятий, объединений разработчиков, производителей программных продуктов и информационных систем, представителей органов государственной власти, муниципалитетов, госкорпораций и промышленных предприятий.

Одним из главных достижений форума СИИС организаторы считают создание Технопарка в Академгородке. В этом году ему посвящена отдельная дискуссионная панель.

«Технопарк был темой наших форумов 2002, 2005 и 2007-х годов. В 2002-м мы говорили, что он нам нужен. В 2005-м году, когда уже правительство сказало: «да, будет вам Технопарк», мы обсуждали на форуме, каким он должен быть. А в 2007-м, в преддверии стройки, у нас уже было понимание, чего мы хотим. Прошёл достаточно серьёзный период – 10 лет. Пришло время взглянуть на то, что сделано, оценить, систематизировать и выйти на новую ступень развития», — Ирина Травина, председатель оргкомитета форума СИИС-2017, президент ассоциации «СибАкадемСофт» гендиректор компании «Софтлаб-НСК».

На второй дискуссионной панели планируется обсуждать условия ведения бизнеса в ИТ сфере в России – основные барьеры и преграды развитию ИТ компаний и способы решения сложившейся ситуации.

«Мы уменьшили количество проводимых мероприятий. В 2016 году было около 18-ти различных секций, конференций и круглых столов, очень многие жаловались, что не смогли побывать везде, где интересно. Хочется послушать как можно больше, а когда одновременно в пяти местах идут достойные мероприятия, что-то важное непременно пропустишь. И мы решили делать «меньше да лучше», то есть, уменьшили количество параллельно проводимых секций, при этом усилив качество контента», — поделилась планами Ирина Травина.

Программа включает в себя секции на тему информационной безопасности, управления данными, импортозамещения. Также будут проведены конференции «Smart City», «SMM-Siberia». Пленарное заседание, как всегда, будет насыщено самыми интересными докладами, касающимися итогов отрасли за 2016 год, трендов развития.

Впервые в рамках форума СИИС будет проведён Шахматный турнир «ИТ-король», организатором которого выступает компания «Дата ИСТ». Хотите стать королём, приходите!

«Наша ассоциация считает своей задачей поддерживать такую регулярную коммуникативную площадку для ИТ-шников, которая даёт возможность рассказать о своих решениях, поговорить о проблемах развития и так далее. Главное наше достижение в том, что мы проводим её уже в девятый раз, у нас это получается: всё время растёт количество публики, всё больше и больше мы выкладываем материалов, трансляции смотрит всё больше и больше людей. Это означает, что интерес к форуму есть и он растёт», — говорит Ирина Травина.

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