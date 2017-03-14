Предварительная программа DUMP готова. Выступят докладчики из Dropbox, JetBrains, Mozilla, Mail.Ru, Яндекса, Rambler&Co

14 апреля в Екатеринбурге в седьмой раз пройдёт конференция DUMP. Доклады будут идти в 8 секциях: FrontTalks, Serverside, Mobile, Design, DevOps, Тестирование, Management, Science.

Программа получается отличной: Григорий Бакунов (Яндекс) расскажет про ИИ, Леонид Васильев (Dropbox) — как в Dropbox реализована основа стабильной инфраструктуры, Никита Прокопов (Cognician) про клиент-серверную коммуникацию нового поколения, Андрей Акиньшин (JetBrains) про долгожданный кроссплатформенный .NET, Станислав Краснояров (Redsteep) про основные принципы и устройство React Native и Redux, Александр Орлов (Стратоплан) научит, как понять, что вам грозит профессиональное выгорание.

А еще: Service Workers, RESTful API, фреймворк Netmap, Postgres, программируемые деньги, тестировании распределенных систем, игр, мобильных приложений и интерфейсов, чатбот за 20 минут, почему делегирование разрушает команды и как организовать общение в распределенной команде. Считаем, такое нельзя пропускать.

>>> Программа и регистрация на сайте конференции