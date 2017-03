3-4 июня в Киеве состоится RubyC-2017!

RubyC — это крупнейшая украинская конференция, посвященная Ruby, Ruby on Rails и сопутствующим технологиям. Организатор, компания Svitla Systems, ежегодно собирает в Киеве около 400 участников из Украины, Европы и стран СНГ. В 2017 году конференция состоится в пятый раз, 3-4 июня в Концерт Холле «BelEtage». http://rubyc.eu/

Как и прежде RubyC приглашает 7 спикеров из Европы и 6 из Украины, оставив первую лекцию второго дня для открытого общения и обсуждения последних новостей. Отдельно стоит отметить разнообразие экспертов, которые выступят в этом году: Хавьер Нория (Испания), Божидар Батсов (Болгария), Квентин Адам (Франция), Сердар Догруйол (Турция), Флориан Гилчер (Германия), Петр Сзотковски и Петр Солница (Польша).

RubyC постоянно ищет таланты среди украинских разработчиков. Всех желающих выступить на конференции в этом году организаторы приглашают подать заявку. Дедлайн – 31 марта, финалисты будут определены путем внутреннего голосования и объявлены 7 апреля. Просим учесть, что все доклады на RubyC презентуются только на английском языке.

RubyC-2017 выражает огромную благодарность Золотому Спонсору – MLSDEV, Ruby Спонсорам: Global Logic и TopTal, а также Медиа Партнерам: Soft Serve, Ruby No Name, Ruby Garage, Lohika, Daxx, Innocode, Altoros, Lviv IT School, Ruby Flow and Ruby Jobs, IT Education Academy и Belarus Ruby User Group, RubyMEditation, Meetup.com, Айти-Событие, благодаря которым конференция продолжает расти и развиваться.

Впереди несколько месяцев подготовки, знакомство со спикерами и их темами, много сюрпризов, поэтому следите за новостями на Twitter и Facebook.

Тем временем билеты Early Birds уже в продаже!

До встречи на RubyC-2017!

