Вышел MegaGlest 3.13.0, новая версия свободной RTS, форка игры Glest (разработка последнего остановилась). Megaglest представляет собой стратегическую игру в фэнтези-сеттинге с элементами стимпанка и магии, включающую в себя все необходимые для RTS элементы, такие как возможность выбрать фракцию (каждая из которых имеет уникальные юниты/строения и апгрейды), экономическая модель (основанная на сборе различных ресурсов), различные способности юнитов (к примеру, часть из них может сражаться только в ближнем бою, часть способна атаковать издалека, маги способны призывать юниты) и т. д. Возможна как локальная игра, так и игра по Сети. Поддерживаются моды (они создаются на языке программирования Lua), сценарии, доступно множество карт.

В этой версии:

Добавлена возможность создания заданий по производству юнитов одновременно для нескольких зданий одного типа, т.е. теперь возможно создавать группы юнитов в один клик.

Исправлена ошибка, приводящая к краху при отключённом тумане войны.

Улучшено поведение ИИ.

Теперь перед тем, как получить возможность участвовать в играх по Сети, игрок должен пройти базовый сценарий.

Добавлено отображения времени, необходимого для апгрейда, постройки здания или превращения юнита.

Добавлены новые возможности для моддинга, исправлены мелкие ошибки.

>>> Скриншоты (не вполне актуальные)

>>> Подробности