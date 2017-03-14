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Релиз библиотеки libfatchars 0.4 и использующей её программы raskormiknigu 0.1

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Состоялся релиз низкоуровневой библиотеки на языке Си для чтения и записи файлов/текстовых потоков в кодировке UTF-8 на уровне отдельных байт libfatchars 0.4 и использующей её программы-фильтра raskormiknigu 0.1.

Библиотека libfatchars предоставляет ряд следующих функций:

  • int sizeoffatc(int); - возвращает размер символа в байтах по первому байту; в случае ошибки (некорректные данные) возвращает -1
  • char rsizeoffatc(int); - возвращает размер симвода в байтах по коду символа;
  • char ismodifierfatc(int); - проверка на соответствие диапазонам модификаторов;
  • int fgetfatc(FILE *); - читает UTF-8 символ из файла/текстового потока; в случае EOF возвращает EOF, в случае ошибки в sizeoffatc возвращает -2
  • int nextfatc(FILE *); - переход к следующему символу в файле/текстовом потоке;
  • int nextvisfatc(FILE *); - переход к следующему видимому символу в файле/текстовом потоке (проверяется соответствие диапазонам модификаторов);
  • int fputfatc(int, FILE *); - вывод UTF-8 символа в файл/текстовый поток; в случае EOF возвращает EOF, в случае некорректных данных возвращает -2

Скачать библиотеку можно здесь.

Программа raskormiknigu является программой-фильтром, которая читает с stdin текст в кодировке KOI8-R, собственными силами перекодирует его в UTF-8 с автоматической расстановкой юникодных кавычек-ёлочек, дефисов, коротких и длинных тире, а затем выводит итоговый текст в UTF-8 на stdout через библиотеку libfatchars. Вложенные кавычки, конечно, не обрабатываются, однако для простого фильтра и этого функционала не так уж и мало. Программа адресована любителям писать книги и другие тексты в KOI8-R.

Скачать программу можно здесь.

Простейшим примером использования библиотеки libfatchars является следующий фильтр, который просто читает с stdin и пишет в stdout без проверки переполнения последнего: 

#include <fatchars/fatchars.h>

int main(){
        int c;
        while((c = fgetfatc(stdin)) != EOF) fputfatc(c, stdout);
        return 0;
}

★★★

Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от tereshchenko

По поводу программы ещё можно сказать, что она нужна немногим, но библиотека-то почему? Сколько воплей по поводу того, что Си непригоден для работы с UTF-8, а всё потому, что до сегодняшнего дня не было такой библиотеки.

saahriktu ★★★ ()

А почему, если не секрет, вы не желаете давать разрешения на использование libfatchars под более поздними версиями GNU GPL, чем третья?

Смею предположить, что это крайне отрицательно скажется на возможности применения вашего труда хоть где-либо.

Zmicier ★★★ ()
Open Source