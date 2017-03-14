Релиз библиотеки libfatchars 0.4 и использующей её программы raskormiknigu 0.1

Состоялся релиз низкоуровневой библиотеки на языке Си для чтения и записи файлов/текстовых потоков в кодировке UTF-8 на уровне отдельных байт libfatchars 0.4 и использующей её программы-фильтра raskormiknigu 0.1.

Библиотека libfatchars предоставляет ряд следующих функций:

int sizeoffatc(int); - возвращает размер символа в байтах по первому байту; в случае ошибки (некорректные данные) возвращает -1

- возвращает размер символа в байтах по первому байту; в случае ошибки (некорректные данные) возвращает -1 char rsizeoffatc(int); - возвращает размер симвода в байтах по коду символа;

- возвращает размер симвода в байтах по коду символа; char ismodifierfatc(int); - проверка на соответствие диапазонам модификаторов;

- проверка на соответствие диапазонам модификаторов; int fgetfatc(FILE *); - читает UTF-8 символ из файла/текстового потока; в случае EOF возвращает EOF, в случае ошибки в sizeoffatc возвращает -2

- читает UTF-8 символ из файла/текстового потока; в случае EOF возвращает EOF, в случае ошибки в sizeoffatc возвращает -2 int nextfatc(FILE *); - переход к следующему символу в файле/текстовом потоке;

- переход к следующему символу в файле/текстовом потоке; int nextvisfatc(FILE *); - переход к следующему видимому символу в файле/текстовом потоке (проверяется соответствие диапазонам модификаторов);

- переход к следующему видимому символу в файле/текстовом потоке (проверяется соответствие диапазонам модификаторов); int fputfatc(int, FILE *); - вывод UTF-8 символа в файл/текстовый поток; в случае EOF возвращает EOF, в случае некорректных данных возвращает -2

Скачать библиотеку можно здесь.

Программа raskormiknigu является программой-фильтром, которая читает с stdin текст в кодировке KOI8-R, собственными силами перекодирует его в UTF-8 с автоматической расстановкой юникодных кавычек-ёлочек, дефисов, коротких и длинных тире, а затем выводит итоговый текст в UTF-8 на stdout через библиотеку libfatchars. Вложенные кавычки, конечно, не обрабатываются, однако для простого фильтра и этого функционала не так уж и мало. Программа адресована любителям писать книги и другие тексты в KOI8-R.

Скачать программу можно здесь.

Простейшим примером использования библиотеки libfatchars является следующий фильтр, который просто читает с stdin и пишет в stdout без проверки переполнения последнего: