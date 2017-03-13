Проект «Моревна» представит результаты своей работы на фестивале в Суздале

Авторы проекта «Моревна» представят результаты своей работы на Международном конгрессе «Анимационная индустрия: обучение, технологии, продюсирование, прокат, лицензирование», который пройдёт в рамках XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино в г. Суздале.

Фестиваль в Суздале — ежегодное событие в сфере российской анимации, которое традиционно собирает всё анимационное сообщество и является крупнейшим профессиональным российским форумом в этой области.

Проект «Моревна» будет представлен в рамках мероприятий «Деловой программы» в секции «ТВ-питчинг».

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