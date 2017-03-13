Проект «Моревна» представит результаты своей работы на фестивале в Суздале

Авторы проекта «Моревна» представят результаты своей работы на Международном конгрессе «Анимационная индустрия: обучение, технологии, продюсирование, прокат, лицензирование», который пройдёт в рамках XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино в г. Суздале.
Фестиваль в Суздале — ежегодное событие в сфере российской анимации, которое традиционно собирает всё анимационное сообщество и является крупнейшим профессиональным российским форумом в этой области.
Проект «Моревна» будет представлен в рамках мероприятий «Деловой программы» в секции «ТВ-питчинг».
Состав делегации:
- Константин Дмитриев ( Zelgadis) — руководитель проекта, в настоящее время отвечает за разработку программы Synfig Studio, сопровождает Linux-сборки OpenToonz, автор системы автоматизации рендеринга RenderChan.
- Николай Мамашев — главный художник «Моревна: Демо», в настоящее время работает над экранизацией комикса «Pepper & Carrot» французского художника Давида Ревуа.
- Анастасия Майжегишева — главный художник третьего эпизода Марьи Моревны.
В общей сложности на участие в «Деловой программе» было получено 47 заявок, из них до очной защиты допущено 10. В списке допущенных — проекты от студий «Паровоз», «Мастер-фильм» и «Plumus».
Встретиться с делегацией проекта «Моревна» вы можете на мероприятиях фестиваля 17—19 марта.
>>> Подробности