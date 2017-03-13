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Проект «Моревна» представит результаты своей работы на фестивале в Суздале

 


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Авторы проекта «Моревна» представят результаты своей работы на Международном конгрессе «Анимационная индустрия: обучение, технологии, продюсирование, прокат, лицензирование», который пройдёт в рамках XXII Открытого российского фестиваля анимационного кино в г. Суздале.

Фестиваль в Суздале — ежегодное событие в сфере российской анимации, которое традиционно собирает всё анимационное сообщество и является крупнейшим профессиональным российским форумом в этой области.

Проект «Моревна» будет представлен в рамках мероприятий «Деловой программы» в секции «ТВ-питчинг».

Состав делегации:

В общей сложности на участие в «Деловой программе» было получено 47 заявок, из них до очной защиты допущено 10. В списке допущенных — проекты от студий «Паровоз», «Мастер-фильм» и «Plumus».

Встретиться с делегацией проекта «Моревна» вы можете на мероприятиях фестиваля 17—19 марта.

>>> Подробности

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Хотя сам не понимаю такой необоснованной херни.

Необоснованной? ОК, значит, ты знаешь более точный и менее инородно звучащий термин. Приведи его.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Суть того, что показывают анимацию?

Для тех, кто не ходит по ссылкам:

Пи́тчинг (англ. pitch — выставлять на продажу) — презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект.

Завязывай с флудом.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

Ёмаё, ты ещё и не понял... Я ссылку в первую очередь посмотрел, чтобы понять с какой хернёй имею дело. Если народ уже не может догнать что это именно показ или та же презентация естественно в контексте своих продаж, то это уже коррозия мозгов. Тогда уж питчингом можно обозвать любой рынок, любой показ мод, любой магазин и т.д. Пипец приплыли...

cheshire_cat ()
Ответ на: комментарий от anonymous00

Нынешнее поколение русофилов надо бить по голове политехническим словарем до просветления. Правда, есть риск, что тогда они будут вопить, зачем тащат термины из греческого, когда есть «нормальные русские слова».

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Питчинг это вполне определённая и устоявшаяся в соответствующей среде (да, 99% населения ЛОРа с этой средой никаким боком не пересекаются) формат взаимодействия креативных нищебродов и денежных мешков.
Для любого неологизма можно найти более старое слово передающее примерно тот-же смысл. Но ведь наши предки не стали называть паровоз карованом или телегой (хотя суть примерна та-же, тонкости можно из контекста понять), а сочли уместным выдумать новый базфорд и хипстерствовать им на балах

MrClon ★★★★★ ()

Мне ещё по прошлой новости проект не понравился настолько, что я его запомнил. Теперь вот я зачем-то знаю, что такое «питчинг». Наверное, его придумали те же авторы, что и «аггрессировать».

WARNING ★★★ ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Давай греческий не вмешивать с модой на излишний инглиш, от которого некоторых прям прёт в какой-то сумрачный экстаз.

В данном случае избыточности никакой нет. Это неологизм, обозначающий совершенно конкретное действие. Полнозначных синонимом у него даже близко нет. Чтобы полноценно его заменить, надо написать целое предложение. Вот ты и пиши.

AP ★★★★★ ()
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