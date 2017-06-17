Выпущен анимированный комикс «Pepper and Carrot»

Наконец-то опенсорсная работа, которую интересно посмотреть даже без всяких упоминаний блендера и т.д.

Графика интересная, сюжет. Комиксы не смотрю ибо они для неграмотных идиотов, а эту серию посмотрел с большим удовольствием.

С определением анимированный комикс согласен, поскольку не сразу, но заметна разбивка на сцены и вообще анимации не так уж много. И кстати, получилось куда лучше японских мультиков, которые и мултиками не назовешь, картон один...

А почему начали с шестой серии? Где пять предыдущих?