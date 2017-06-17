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НовостиМультимедиа

Выпущен анимированный комикс «Pepper and Carrot»

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Проект «Моревна» выпустил анимированную версию OpenSource-комикса французского художника Давида Ревуа «Pepper & Carrot».

Производство стало возможным благодаря поддержке сообщества, которое профинансировало краудфандинг-кампанию Николая Мамашева (режиссёр и аниматор комикса) в прошлом году.

Анимация полностью создана на свободном программном обеспечении - Blender, Krita, Papagayo-NG и RenderChan.

Озвучивание выполнила студия дубляжа компании Reanimedia.

Результат опубликован на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.

Одновременно с русской версией выпущена версия в английском дубляже.

>>> Смотреть анимированный комикс



Проверено: Klymedy ()
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Ответ на: комментарий от MimisGotAPlan

если сравнивать с тем что показывают каждый день детям в германии, например, этот мульт достоен оскара. Вообще то конечно не от софта зависит, а от художника и идеи

jtad ()

Чем отличается «анимированный комикс» от «мультфильма»? Посмотрел, разницы не заметил (ну разве что анимация скудноватая, но нынче это не редкость и в том, что вполне себе считается мультиками). И как-то не очень, ни рисовка ни сюжет не впечатлили. Хотя для детей может и сойдёт.

Psych218 ★★★★★ ()
Последнее исправление: Psych218 (всего исправлений: 1)

Ведущий совсем контуры растерял. Ощущение пространства искажается, от этих перелётов\обходов тошнит. Много необоснованной тряски.

anonymous ()

анимированный комикс

так и говори - анимэ

Reanimedia

«Волчица и пряности» - вот вам и анимированный комикс и Reanimedia и история для недетей.

anonymous ()

Наконец-то опенсорсная работа, которую интересно посмотреть даже без всяких упоминаний блендера и т.д.

Графика интересная, сюжет. Комиксы не смотрю ибо они для неграмотных идиотов, а эту серию посмотрел с большим удовольствием.

С определением анимированный комикс согласен, поскольку не сразу, но заметна разбивка на сцены и вообще анимации не так уж много. И кстати, получилось куда лучше японских мультиков, которые и мултиками не назовешь, картон один...

А почему начали с шестой серии? Где пять предыдущих?

AVL2 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AVL2

куда лучше японских мультиков, которые и мултиками не назовешь, картон один


когда-то, давным-давно, я объяснял одному рэперу что есть металл.
типо: у вас там чо, «баблища, глянь скока у меня баблища, йо» или «чувак, глянь на мертвого чувака, это я его замочил, йо, не шути со мной, и баблище его спер тоже я»

весело, но не очень, другое дело металл, где 100500 направлений и каждое передает душу происходящего, как и должно быть в песне:
* дезняк - все померли, кругом мертвяки, кишки и пр. внутренности, про это и поем
* блэк - вампиры, все померли или покусаны, кругом готика и все такое
* дум - все померли или будут казнены нами, ведь мы последователи иеговы/марии магдалены/азгарда/....
*повер-метал - супермен летает слишком медленно, лети в такт нашему соло-гитаристу
* ...

ну, ты понел, просто есть 100500 жанров, советую отфильтровать пару-тройку анимэ по жанру «спорт» и глянуть топовые.
удивишся и узнаешь много нового, но (естественно) не стоит относится к ним серьезно. это просто развлечение, картинка на второй монитор, если угодно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от AVL2

Комиксы не смотрю ибо они для неграмотных идиотов
куда лучше японских мультиков, которые и мултиками не назовешь, картон один

Лёша, ты с годами растолстел хуже некуда :)

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ты слепой чтоле? Это и есть аниме европейское. Посмотри на стилизацию персонажей.

На аниме не шибко похоже. Если кажется, что есть сходство, это скорее из-за влияния японской анимации на мировую. Но ляпнуть, конечно, что это лучше аниме можно только по незнанию предмета. Как сказать, что русские сериалы выглядят лучше Голливуда.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от EXL

Выглядит лучше, чем аниме.

Хоть что выглядит лучше, чем аниме.

Да, Pinkbyte. И без обсуждения твоих действий то, что ты фанатеешь от аниме - это тоже твое право.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)

Как поднявшиеся на рекламных роликах неучи взялись за кино, так сейчас клепатели банеров во влеше взялись за мультики.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

дезняк

который тоже разделяется, насколько я могу судить, на брутал дез, шведский дез и т.п.
где в брутале реально кровь из глаз и ушей идет, а в шведском все чуть приятнее происходит, но могу судить только по этим двум.
(Cannibal Corpse vs In Flames vs Dismember)

anonymous ()
Ответ на: комментарий от MimisGotAPlan

В таком виде банально неэстетично. Смотрите сами.

И єто даже хорошо! Так как меня тошнит от голливудских стандартов типа марвел или анимє
Но и єто не главное! А глвное єто - общая философия, направленность и использование свободной графики!

deepforest ()
Последнее исправление: deepforest (всего исправлений: 1)

Такая толпа людей работала и на выходе 5 минутный ролик? Опенсорс-мультимедиа в зачаточном состоянии. #Тут грустный смайлик.

Pyzia ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Pyzia

Такая толпа людей работала и на выходе 5 минутный ролик? Опенсорс-мультимедиа в зачаточном состоянии. #Тут грустный смайлик.

Да не говори. Дисней теми же силами за четыре тыщи баксов делает полный метр, а тут какой-то сплошной опенсорс-мультимедиа в зачаточном состоянии. Ужас и позор. #Тут саркастичный смайлик

AP ★★★★★ ()
Последнее исправление: AP (всего исправлений: 2)

Тут кстате пердуны старые ворчат, что типа для детей и все такое. Ну это ладно.

Но мне непонятны претензии к анимации. Вообще, создатель этих комиксов же отказался участвовать в проекте, ну и по самой первой демке с ценой просыпания с моргающим глазом, я вот думал, что выйдет весьма примитивно на основании небольшого материала комикса, но ошибся. Выглядит вполне живо.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от MimisGotAPlan

Ну смотря с чем сравнивать. Естественно, если здешний %USERNAME% избалован фапабельной анимацией той же Zootopia, упомянутой выше. Ну там и бюджет такой, что страшно.

Просто от предыдущего проекта в проекте Моревна как-то неочень осталось впечатление https://www.youtube.com/watch?v=zYBCJ3kQZfM

А тут - ну добротно весьма.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от fornlr

Хех, по сравнению с полным отстоем...
Вот тебе пример почти идеально плохой анимации: http://kisscartoon.eu/watch/12-oz-mouse-season-01-episode-01-hired/
Да, по сравнению с такой анимацией все выглядит лучше.
Лучше, да. Лучше, но не хорошо.

MimisGotAPlan ()
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Мультимедиа