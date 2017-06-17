Выпущен анимированный комикс «Pepper and Carrot»

Проект «Моревна» выпустил анимированную версию OpenSource-комикса французского художника Давида Ревуа «Pepper & Carrot».
Производство стало возможным благодаря поддержке сообщества, которое профинансировало краудфандинг-кампанию Николая Мамашева (режиссёр и аниматор комикса) в прошлом году.
Анимация полностью создана на свободном программном обеспечении - Blender, Krita, Papagayo-NG и RenderChan.
Озвучивание выполнила студия дубляжа компании Reanimedia.
Результат опубликован на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike.
Одновременно с русской версией выпущена версия в английском дубляже.