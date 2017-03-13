Третье издание книги по OpenStack на русском (OpenStack Newton)

Открыт предзаказ на третье издание книги, посвященной практическим вопросам применения OpenStack.

Обновлены главы по основным сервисам OpenStack, в соответствии с изменениями на начало 2017 года (версия Newton) + 20 страниц.

Переработана глава о сервисе идентификации Keystone.

Расширены главы, посвященные сервису сети Neutron и порядку работы с виртуальными машинами из командной строки.

Значительно переработана глава, посвященная сервису телеметрии, в соответствии с тем, что сервис оповещения (Aodh) выделен в отдельный проект.

Можно ознакомиться с оглавлением и первой главой по ссылке.

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