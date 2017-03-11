14—15 апреля в Ульяновске состоится международная IT-конференция «Стачка»

14—15 апреля в Ульяновске вот уже в шестой раз соберутся эксперты из мира информационных технологий на международной конференции «Стачка».

На мероприятии будет 10 одновременно работающих площадок, в рамках которых 5000 участников прослушают 230 докладов от 200 спикеров, а также смогут посетить мастер-классы и afterparty в компании профессионалов и единомышленников. Среди заявленных секций конференции «Стачка» — DevOps, HighLoad, информационная безопасность.

В них ожидаются такие доклады, как:

«Недостатки Linux API с точки зрения разработчика высокопроизводительного веб-сервера» (Валентин Бартенев из NGINX, Inc.);

«DevOps от А до Я» (Никита Самохвалов из Notamedia);

«Эксплуатация микросервисной архитектуры в Lazada» (Анатолий Панов из Lazada);

«Web application security and why you really should review yours» (David Busby из Percona);

«Влияние блокчейна на безопасность в нашей жизни» (Василий Кузнецов из International Blockchain Consult);

«Кто не выживет под DDoS в 2017» (Максим Белоенко из Qrator Labs);

Гостей мероприятия ждёт уникальная атмосфера действующего музея «Ленинский мемориал», уютные lounge-зоны, площадки с активностями от спонсоров и партнёров, а также выставка IT-компаний.

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