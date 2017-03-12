MilkyTracker 1.0.0

После долгого перерыва в разработке представлено обновление MilkyTracker — открытой программы для создания и редактирования трекерной музыки.
MilkyTracker ставит целью воссоздать возможности работы с трекерной музыкой DOS-программы Fasttracker II, а также режимы работы для совместимости с Amiga ProTracker 2/3.
Основные изменения
- 5 новых кастомизируемых цветов.
- X-Y прокручивание с помощью мыши.
- Горизонтальное прокручивание с помощью мыши.
- Средний клик мышью для перехода в режим solo channel.
- Обновление до SDL2.
- SDL2: поддержка изменения размеров окна.
- Поддержка загрузки модулей сжатых алгоритмом LHA.
- Переход на систему сборки CMake.
- Сторонние библиотеки удалены из исходных кодов.
- Исправление багов.
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