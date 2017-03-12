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MilkyTracker 1.0.0

 


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После долгого перерыва в разработке представлено обновление MilkyTracker — открытой программы для создания и редактирования трекерной музыки.
MilkyTracker ставит целью воссоздать возможности работы с трекерной музыкой DOS-программы Fasttracker II, а также режимы работы для совместимости с Amiga ProTracker 2/3.

Основные изменения

  • 5 новых кастомизируемых цветов.
  • X-Y прокручивание с помощью мыши.
  • Горизонтальное прокручивание с помощью мыши.
  • Средний клик мышью для перехода в режим solo channel.
  • Обновление до SDL2.
  • SDL2: поддержка изменения размеров окна.
  • Поддержка загрузки модулей сжатых алгоритмом LHA.
  • Переход на систему сборки CMake.
  • Сторонние библиотеки удалены из исходных кодов.
  • Исправление багов.

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